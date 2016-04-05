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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1374137513761377>
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:29

:cry:
Россияне захватили Запорожский железорудный комбинат: в области заявили об опасности
Иван Бойко
https://www.unian.net/war/novosti-zapor ... 71840.html
18:56, 19.06.22
1 мин.

Оккупанты захватили Запорожский железорудный комбинат на прошлой неделе.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Захисники Золотого, Гірського, Берестового та у районі Богородичне-Долина-Краснопілля не менш героїчно тримають оборону, ніж захисники Сєвєродонецька.
Це прямо зараз найгарячіші точки війни.
Ми вміло тримаємо важливі пункти оборони меншими силами.
Слава українським захисникам! 🇺🇦
alexop
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

хлопці, а що горіло, що всі перегрілись? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 19:34

  Faceless написав:Відчувається досвідчений стратег. Аби миша не підвела. Кидаємо юніти в атаку, замовляємо більше батраків майнить золото й рубати ліс, апгрейдимо фабрику і замовляємо нові бойові одиниці. Дракони, грифони й орнітоптери, тьху, сушки, ну загалом всіх гуртом відправляєм влупить по кримському мосту.
І ферми, ферми не забуваємо.
Ромасік разів ж сто таке робив, а тут якість генштаби туплять, відводять авіацію з під удару, замість відправить одразу в замєс

Life for Nerzhul... ©blizzard ;)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 20:06

  Shaman написав:хлопці, а що горіло, що всі перегрілись? :D


Хвиля спеки накрила декотрих форумчан :mrgreen:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 20:17

  juristkostya написав:
  Грйс-мэн написав:Арестович про "маленькую культуру" и "анти-россию"

глобально, все верно, но надо понимать, что "администрировать будущую распадающуюся Россию и весь мультикультурный восточнославянский мир" будет самый экономически мощный субъект. Объективно, по-другому в жизни не бывает.
И пока нет уверенности, что этим субъектом станем мы

Східнослов'янський світ, власне, на нас із біларуссю й завершується. На кацапії нічого слов'янського немає, крім гастарбайтерів
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 20:39

За крок до перевороту?;)

Політолог і публіцист Андрій Піонтковський переконаний, що російські олігархи перебувають у повній залежності від очільника Кремля. "Єдина їхня форма звільнення від цієї залежності, яку вони й обирають, - покинути Росію та спробувати врятувати частину своїх активів", - зазначив політолог.
Щодо того, хто б зміг здійснити палацовий переворот, Піонтковський відповів однозначно: лише люди зі зброєю.
"І це станеться, коли розпочнеться контрнаступ української армії. Першим вражаючим успіхом стане визволення Херсона. Це справить шокове враження на російське суспільство та людей у бункері. Тоді ми й почуємо фразу: "Тожко хворий товариш Путін припустився серйозних помилок щодо українського питання", - додав політолог.
https://tsn.ua/svit/yogo-likviduyut-vid ... 90770.html
fler
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 20:48

  sergey_sryvkin написав:
  juristkostya написав:
  Грйс-мэн написав:Арестович про "маленькую культуру" и "анти-россию"

глобально, все верно, но надо понимать, что "администрировать будущую распадающуюся Россию и весь мультикультурный восточнославянский мир" будет самый экономически мощный субъект. Объективно, по-другому в жизни не бывает.
И пока нет уверенности, что этим субъектом станем мы

Східнослов'янський світ, власне, на нас із біларуссю й завершується. На кацапії нічого слов'янського немає, крім гастарбайтерів
та да. Ну откуда в Белгородской области взяться славянству?...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 20:56

  sergey_sryvkin написав:Східнослов'янський світ, власне, на нас із Біларуссю й завершується.

Вимушений Вас розчарувати.
Зокрема, не обмежується українським кордоном Сіверщина.
Наприклад, в українській мові є слово "калюжа", а також сербськохорв. ка̀љуга, ка̀љужа, словенськ. kalúža, чешськ. kaluže, словацьк. kaluža.
Разом з тим, окрім міста Калуга, поруч з одним із сіл на північному сході Курської області є "калужонок".
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 20:58

  Ірина_ написав:
  Shaman написав:хлопці, а що горіло, що всі перегрілись? :D


Хвиля спеки накрила декотрих форумчан :mrgreen:

Ночь не всем удалось спокойно провести последняя ракета была в 02.08. :evil:
Kudrjavuy
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