fler написав:Політолог і публіцист Андрій Піонтковський переконаний, що російські олігархи перебувають у повній залежності від очільника Кремля. "Єдина їхня форма звільнення від цієї залежності, яку вони й обирають, - покинути Росію та спробувати врятувати частину своїх активів", - зазначив політолог. Щодо того, хто б зміг здійснити палацовий переворот, Піонтковський відповів однозначно: лише люди зі зброєю. "І це станеться, коли розпочнеться контрнаступ української армії. Першим вражаючим успіхом стане визволення Херсона. Це справить шокове враження на російське суспільство та людей у бункері. Тоді ми й почуємо фразу: "Тожко хворий товариш Путін припустився серйозних помилок щодо українського питання", - додав політолог. https://tsn.ua/svit/yogo-likviduyut-vid ... 90770.html
Там работает выстроенная КГБ пирамида: 1. На каждое доверенное лицо существует компромат у хозяина "до вышки". 2. "Чистых" на руководящие посты не берут. Разве, что могут назначить родственников на хлебные места пример: https://news.dialog.ua/253989_1655659465 3. Любое деяние неугодное хозяину может грозить не просто потерей работы и средств существования, а конкретно свободы и жизни. .......................................................................... Пирамида выстроенная под кремлёвских сидельцев.
sergey_sryvkin написав:Східнослов'янський світ, власне, на нас із Біларуссю й завершується.
Вимушений Вас розчарувати. Зокрема, не обмежується українським кордоном Сіверщина. Наприклад, в українській мові є слово "калюжа", а також сербськохорв. ка̀љуга, ка̀љужа, словенськ. kalúža, чешськ. kaluže, словацьк. kaluža. Разом з тим, окрім міста Калуга, поруч з одним із сіл на північному сході Курської області є "калужонок".
Широта Вашого світогляду вражаюча, так само, як і Ваша культура. Загадкою для мене залишається Ваша позиція щодо війни в Україні. Точніше, чим саме обумовлена така позиція? Напевно, я чогось не розумію чи десь помиляюсь.
В районі Снігурівки та по дирекції Киселівка-Томина Балка-Станіслав у рашистів організована потужна оборона. Потрібен час, щоб це прорвати. Тому я б не давав жодних строків по звільненню Херсона. Можливо, це вже влітку відбудеться. Але не хочу нікого обнадіяти. Херсонці, просто знайте, що ми поруч. Україна повернеться!🇺🇦
т.е. орки построили мощную оборону за несколько месяцев которую прорвать нужно время. нашу оборону которую строили 8 лет преодолели за два дня. мдя...
beee написав:даже если бы было 200 км и даже, если бы попали, то мосту ничего не будет критического
пусть стоит - по нему еще рашистам драпать - потом и подорвем
Поясніть будь-ласка такий комент, увидел недавно. Как так получается? "Шёл 4 месяц войны, армия Рашки до вторжения 190000, наша армия если верить арахамии 1000000, но при этом на важных участках фронта, мы всегда в меньшинстве, против многочисленного врага"
Під час цих дій, московські війська вирізали всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі.[7] За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців ... 6 години наступного ранку Меншиков зробив напад і наказав знищити в замку всіх без відмінності, не виключаючи й немовлят, але залишати в живих начальників, для передачі їх страти
Прошло 300 лет и что изменилось ? Да НИ-ЧЕ-ГО Как были россияне варварами, так и остались Это про твоих "хороших" российских
Відправте його в персональний бан і не партесь. Чи Вам садо-мазо до вподоби Із-за Вас і я знову з ЛАДом.