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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1374137513761377
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:07

  fler написав:Політолог і публіцист Андрій Піонтковський переконаний, що російські олігархи перебувають у повній залежності від очільника Кремля. "Єдина їхня форма звільнення від цієї залежності, яку вони й обирають, - покинути Росію та спробувати врятувати частину своїх активів", - зазначив політолог.
Щодо того, хто б зміг здійснити палацовий переворот, Піонтковський відповів однозначно: лише люди зі зброєю.
"І це станеться, коли розпочнеться контрнаступ української армії. Першим вражаючим успіхом стане визволення Херсона. Це справить шокове враження на російське суспільство та людей у бункері. Тоді ми й почуємо фразу: "Тожко хворий товариш Путін припустився серйозних помилок щодо українського питання", - додав політолог.
https://tsn.ua/svit/yogo-likviduyut-vid ... 90770.html

Там работает выстроенная КГБ пирамида:
1. На каждое доверенное лицо существует компромат у хозяина "до вышки".
2. "Чистых" на руководящие посты не берут. Разве, что могут назначить родственников на хлебные места пример: https://news.dialog.ua/253989_1655659465
3. Любое деяние неугодное хозяину может грозить не просто потерей работы и средств существования, а конкретно свободы и жизни.
..........................................................................
Пирамида выстроенная под кремлёвских сидельцев.

В принципе эта схема сооружена и у нас.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:13

  Igneus написав:
  sergey_sryvkin написав:Східнослов'янський світ, власне, на нас із Біларуссю й завершується.

Вимушений Вас розчарувати.
Зокрема, не обмежується українським кордоном Сіверщина.
Наприклад, в українській мові є слово "калюжа", а також сербськохорв. ка̀љуга, ка̀љужа, словенськ. kalúža, чешськ. kaluže, словацьк. kaluža.
Разом з тим, окрім міста Калуга, поруч з одним із сіл на північному сході Курської області є "калужонок".


Широта Вашого світогляду вражаюча, так само, як і Ваша культура. Загадкою для мене залишається Ваша позиція щодо війни в Україні. Точніше, чим саме обумовлена така позиція? :roll: Напевно, я чогось не розумію чи десь помиляюсь.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:19

  alexop написав:
Херсонщина

В районі Снігурівки та по дирекції Киселівка-Томина Балка-Станіслав у рашистів організована потужна оборона.
Потрібен час, щоб це прорвати.
Тому я б не давав жодних строків по звільненню Херсона. Можливо, це вже влітку відбудеться. Але не хочу нікого обнадіяти.
Херсонці, просто знайте, що ми поруч. Україна повернеться!🇺🇦


т.е. орки построили мощную оборону за несколько месяцев которую прорвать нужно время.
нашу оборону которую строили 8 лет преодолели за два дня.
мдя...
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:27

  beee написав:
  Shaman написав:
  beee написав:даже если бы было 200 км и даже, если бы попали, то мосту ничего не будет критического

пусть стоит - по нему еще рашистам драпать - потом и подорвем :D



Поясніть будь-ласка такий комент, увидел недавно.
Как так получается?
"Шёл 4 месяц войны, армия Рашки до вторжения 190000, наша армия если верить арахамии 1000000, но при этом на важных участках фронта, мы всегда в меньшинстве, против многочисленного врага"

Ответ у Вас в вопросе
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:37

  pesikot написав:ЛАД
Батуринська трагедія
Під час цих дій, московські війська вирізали всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі.[7] За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців
...
6 години наступного ранку Меншиков зробив напад і наказав знищити в замку всіх без відмінності, не виключаючи й немовлят, але залишати в живих начальників, для передачі їх страти

Прошло 300 лет и что изменилось ? Да НИ-ЧЕ-ГО
Как были россияне варварами, так и остались
Это про твоих "хороших" российских

Відправте його в персональний бан і не партесь. Чи Вам садо-мазо до вподоби :wink:
Із-за Вас і я знову з ЛАДом.
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:41

  pesikot написав:ЛАД
Ещё про "хороших" российских
"Требуют треть урожая, в обмен на пропуск" РФ открыто грабит фермеров Запорожской области


Добре протруїти і хай вжруться до скону разом з тими, хто скуповує у мародерів 8)
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 23:41

Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 00:47

  Грйс-мэн написав:Арестович про "маленькую культуру" и "анти-россию"


Большое спасибо за ссылку!
Интересная беседа. Есть, конечно, и спорные вещи, по которым необходимо обсуждение, но именно обсуждение, а не истерики о "зраде".
К сожалению, здесь это пресекается, посты удаляются и отправляют на помывку.
Будем ждать, когда "Европа нас поправит"?
Мелкий пример.
Здесь когда-то ещё почти в начале войны обсуждали ролик, где наши "достреливали" раненных росс. солдат. Я тогда писал, что понимаю, что в условиях активных боевых действий могут быть ситуации, когда это необходимо. Но в любом случае, такое нельзя не то что выгладывать в инет, но даже и снимать. Точно так же нехорошо смотрелись кадры "допросов" пленных. Тогда меня тоже обвиняли в "защите русских", "любви к России" и банили. Чуть позже Европа намекнула, что это... нехорошо и нарушение международных законов. После этого такие ролики как по мановению руки исчезли. Сегодняшние беседы с пленными выглядят совершенно иначе.
Сегодняшние запреты русского языка прямо противоречат европейским законам о правах нацменьшинств (под которыми мы, по-моему, тоже подписались). Тоже будем ждать, пока нас "поправят"?

И вопрос к модераторам.
Может, Вы всё же разрешите обсуждение вопросов о будущем Украины и будете пресекать не обсуждение, а истерические крики о "зраде"?
(Понимаю, что тут грань достаточно тонкая и порой трудно разделить "обсуждение" и "зраду".)
ЛАД
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