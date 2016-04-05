Додано: Пон 20 чер, 2022 00:47

Грйс-мэн написав: Арестович про "маленькую культуру" и "анти-россию"



Арестович про "маленькую культуру" и "анти-россию"

Большое спасибо за ссылку!Интересная беседа. Есть, конечно, и спорные вещи, по которым необходимо обсуждение, но именно обсуждение, а не истерики о "зраде".К сожалению, здесь это пресекается, посты удаляются и отправляют на помывку.Будем ждать, когда "Европа нас поправит"?Мелкий пример.Здесь когда-то ещё почти в начале войны обсуждали ролик, где наши "достреливали" раненных росс. солдат. Я тогда писал, что понимаю, что в условиях активных боевых действий могут быть ситуации, когда это необходимо. Но в любом случае, такое нельзя не то что выгладывать в инет, но даже и снимать. Точно так же нехорошо смотрелись кадры "допросов" пленных. Тогда меня тоже обвиняли в "защите русских", "любви к России" и банили. Чуть позже Европа намекнула, что это... нехорошо и нарушение международных законов. После этого такие ролики как по мановению руки исчезли. Сегодняшние беседы с пленными выглядят совершенно иначе.Сегодняшние запреты русского языка прямо противоречат европейским законам о правах нацменьшинств (под которыми мы, по-моему, тоже подписались). Тоже будем ждать, пока нас "поправят"?И вопрос к модераторам.Может, Вы всё же разрешите обсуждение вопросов о будущем Украины и будете пресекать не обсуждение, а истерические крики о "зраде"?(Понимаю, что тут грань достаточно тонкая и порой трудно разделить "обсуждение" и "зраду".)