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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1375137613771378
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 02:23

  juristkostya написав:Вы ничего не понимаете. Ещё в марте на этом форуме подробно разобрали, почему строить и удерживать укрепрайоны на Перекопе было глупо.


на Перекопе свет клином сошелся? Или вы решили подменить тему обсуждения?
еще и сделать вид что вы дартаньян. знаю тут одного дартаньяна.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 02:27

  mephala написав:
  juristkostya написав:Вы ничего не понимаете. Ещё в марте на этом форуме подробно разобрали, почему строить и удерживать укрепрайоны на Перекопе было глупо.


а мы обсуждаем укрепления рашиков возле Перекопа? Или вы решили подменить тему?
это был сарказм, если что.

- почему не сопротивлялись на Перекопе? Потому что в степи создать и удержать укрепрайон невозможно
- почему так медленно продвигаемся к Херсону? А как вы хотели, если русские за три месяца создали там сеть серьезных укрепрайонов.

Вот такая избирательность мышления.
juristkostya
 
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  #<1 ... 1375137613771378
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