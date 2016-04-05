mephala написав: juristkostya написав:
Вы ничего не понимаете. Ещё в марте на этом форуме подробно разобрали, почему строить и удерживать укрепрайоны на Перекопе было глупо.
а мы обсуждаем укрепления рашиков возле Перекопа? Или вы решили подменить тему?
это был сарказм, если что.
- почему не сопротивлялись на Перекопе? Потому что в степи создать и удержать укрепрайон невозможно
- почему так медленно продвигаемся к Херсону? А как вы хотели, если русские за три месяца создали там сеть серьезных укрепрайонов.
Вот такая избирательность мышления.