В районі Снігурівки та по дирекції Киселівка-Томина Балка-Станіслав у рашистів організована потужна оборона. Потрібен час, щоб це прорвати. Тому я б не давав жодних строків по звільненню Херсона. Можливо, це вже влітку відбудеться. Але не хочу нікого обнадіяти. Херсонці, просто знайте, що ми поруч. Україна повернеться!🇺🇦
т.е. орки построили мощную оборону за несколько месяцев которую прорвать нужно время. нашу оборону которую строили 8 лет преодолели за два дня. мдя...
beee написав:даже если бы было 200 км и даже, если бы попали, то мосту ничего не будет критического
пусть стоит - по нему еще рашистам драпать - потом и подорвем
Поясніть будь-ласка такий комент, увидел недавно. Как так получается? "Шёл 4 месяц войны, армия Рашки до вторжения 190000, наша армия если верить арахамии 1000000, но при этом на важных участках фронта, мы всегда в меньшинстве, против многочисленного врага"
Під час цих дій, московські війська вирізали всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі.[7] За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців ... 6 години наступного ранку Меншиков зробив напад і наказав знищити в замку всіх без відмінності, не виключаючи й немовлят, але залишати в живих начальників, для передачі їх страти
Прошло 300 лет и что изменилось ? Да НИ-ЧЕ-ГО Как были россияне варварами, так и остались Это про твоих "хороших" российских
Відправте його в персональний бан і не партесь. Чи Вам садо-мазо до вподоби Із-за Вас і я знову з ЛАДом.
В районі Снігурівки та по дирекції Киселівка-Томина Балка-Станіслав у рашистів організована потужна оборона. Потрібен час, щоб це прорвати. Тому я б не давав жодних строків по звільненню Херсона. Можливо, це вже влітку відбудеться. Але не хочу нікого обнадіяти. Херсонці, просто знайте, що ми поруч. Україна повернеться!🇺🇦
т.е. орки построили мощную оборону за несколько месяцев которую прорвать нужно время. нашу оборону которую строили 8 лет преодолели за два дня. мдя...
Коли я 1 червня написав, що не думаю, що будуть значні успіхи на Херсонщині в найближчі тижні, мене звинуватили в тому, що я вболіваю за рашку. Але при всій вірі у нашу перемогу, я не можу не бачити, що всі спроби нашого контрнаступу не призвели до успіху
В районі Снігурівки та по дирекції Киселівка-Томина Балка-Станіслав у рашистів організована потужна оборона. Потрібен час, щоб це прорвати. Тому я б не давав жодних строків по звільненню Херсона. Можливо, це вже влітку відбудеться. Але не хочу нікого обнадіяти. Херсонці, просто знайте, що ми поруч. Україна повернеться!🇺🇦
т.е. орки построили мощную оборону за несколько месяцев которую прорвать нужно время. нашу оборону которую строили 8 лет преодолели за два дня. мдя...
Вы ничего не понимаете. Ещё в марте на этом форуме подробно разобрали, почему строить и удерживать укрепрайоны на Перекопе было глупо.
juristkostya написав:Вы ничего не понимаете. Ещё в марте на этом форуме подробно разобрали, почему строить и удерживать укрепрайоны на Перекопе было глупо.
а мы обсуждаем укрепления рашиков возле Перекопа? Или вы решили подменить тему?
это был сарказм, если что.
- почему не сопротивлялись на Перекопе? Потому что в степи создать и удержать укрепрайон невозможно - почему так медленно продвигаемся к Херсону? А как вы хотели, если русские за три месяца создали там сеть серьезных укрепрайонов.
Всім привіт! Привіз свіженьке фото осколків - але добре, що вони на фото, а не в мені)) Зараз, то мені весело - а в суботу ввечері, то було зовсім не до сміху... Взагалі, було лише 1 питання, яке в голові крутилось - "як?-як ми вижили?-як нас , навіть, не поранено???!!!" Міна влучила просто в наш дах(стара сільська хата) - в стелі/в нашій кімнаті - зробило 7-8 дірок, через деякі - було видно небо... вікна вибило.... клуби пилюки.... а нас, на той час в тій кімнаті - було шестеро!