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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1375137613771378>
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:19

  alexop написав:
Херсонщина

В районі Снігурівки та по дирекції Киселівка-Томина Балка-Станіслав у рашистів організована потужна оборона.
Потрібен час, щоб це прорвати.
Тому я б не давав жодних строків по звільненню Херсона. Можливо, це вже влітку відбудеться. Але не хочу нікого обнадіяти.
Херсонці, просто знайте, що ми поруч. Україна повернеться!🇺🇦


т.е. орки построили мощную оборону за несколько месяцев которую прорвать нужно время.
нашу оборону которую строили 8 лет преодолели за два дня.
мдя...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:27

  beee написав:
  Shaman написав:
  beee написав:даже если бы было 200 км и даже, если бы попали, то мосту ничего не будет критического

пусть стоит - по нему еще рашистам драпать - потом и подорвем :D



Поясніть будь-ласка такий комент, увидел недавно.
Как так получается?
"Шёл 4 месяц войны, армия Рашки до вторжения 190000, наша армия если верить арахамии 1000000, но при этом на важных участках фронта, мы всегда в меньшинстве, против многочисленного врага"

Ответ у Вас в вопросе
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:37

  pesikot написав:ЛАД
Батуринська трагедія
Під час цих дій, московські війська вирізали всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі.[7] За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців
...
6 години наступного ранку Меншиков зробив напад і наказав знищити в замку всіх без відмінності, не виключаючи й немовлят, але залишати в живих начальників, для передачі їх страти

Прошло 300 лет и что изменилось ? Да НИ-ЧЕ-ГО
Как были россияне варварами, так и остались
Это про твоих "хороших" российских

Відправте його в персональний бан і не партесь. Чи Вам садо-мазо до вподоби :wink:
Із-за Вас і я знову з ЛАДом.
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:41

  pesikot написав:ЛАД
Ещё про "хороших" российских
"Требуют треть урожая, в обмен на пропуск" РФ открыто грабит фермеров Запорожской области


Добре протруїти і хай вжруться до скону разом з тими, хто скуповує у мародерів 8)
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 23:41

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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 01:05

  mephala написав:
  alexop написав:
Херсонщина

В районі Снігурівки та по дирекції Киселівка-Томина Балка-Станіслав у рашистів організована потужна оборона.
Потрібен час, щоб це прорвати.
Тому я б не давав жодних строків по звільненню Херсона. Можливо, це вже влітку відбудеться. Але не хочу нікого обнадіяти.
Херсонці, просто знайте, що ми поруч. Україна повернеться!🇺🇦


т.е. орки построили мощную оборону за несколько месяцев которую прорвать нужно время.
нашу оборону которую строили 8 лет преодолели за два дня.
мдя...

Коли я 1 червня написав, що не думаю, що будуть значні успіхи на Херсонщині в найближчі тижні, мене звинуватили в тому, що я вболіваю за рашку. Але при всій вірі у нашу перемогу, я не можу не бачити, що всі спроби нашого контрнаступу не призвели до успіху
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 01:27

  mephala написав:
  alexop написав:
Херсонщина

В районі Снігурівки та по дирекції Киселівка-Томина Балка-Станіслав у рашистів організована потужна оборона.
Потрібен час, щоб це прорвати.
Тому я б не давав жодних строків по звільненню Херсона. Можливо, це вже влітку відбудеться. Але не хочу нікого обнадіяти.
Херсонці, просто знайте, що ми поруч. Україна повернеться!🇺🇦


т.е. орки построили мощную оборону за несколько месяцев которую прорвать нужно время.
нашу оборону которую строили 8 лет преодолели за два дня.
мдя...

Вы ничего не понимаете. Ещё в марте на этом форуме подробно разобрали, почему строить и удерживать укрепрайоны на Перекопе было глупо.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 02:23

  juristkostya написав:Вы ничего не понимаете. Ещё в марте на этом форуме подробно разобрали, почему строить и удерживать укрепрайоны на Перекопе было глупо.


на Перекопе свет клином сошелся? Или вы решили подменить тему обсуждения?
еще и сделать вид что вы дартаньян. знаю тут одного дартаньяна.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 02:27

  mephala написав:
  juristkostya написав:Вы ничего не понимаете. Ещё в марте на этом форуме подробно разобрали, почему строить и удерживать укрепрайоны на Перекопе было глупо.


а мы обсуждаем укрепления рашиков возле Перекопа? Или вы решили подменить тему?
это был сарказм, если что.

- почему не сопротивлялись на Перекопе? Потому что в степи создать и удержать укрепрайон невозможно
- почему так медленно продвигаемся к Херсону? А как вы хотели, если русские за три месяца создали там сеть серьезных укрепрайонов.

Вот такая избирательность мышления.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 04:27

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Всім привіт!
Привіз свіженьке фото осколків - але добре, що вони на фото, а не в мені))
Зараз, то мені весело - а в суботу ввечері, то було зовсім не до сміху...
Взагалі, було лише 1 питання, яке в голові крутилось - "як?-як ми вижили?-як нас , навіть, не поранено???!!!"
Міна влучила просто в наш дах(стара сільська хата) - в стелі/в нашій кімнаті - зробило 7-8 дірок, через деякі - було видно небо... вікна вибило.... клуби пилюки.... а нас, на той час в тій кімнаті - було шестеро!
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