Faceless написав:Це - пошесть, пухлина людства. Вилікувати їх можуть хіба газові камери та крематорії, але сучасний світ вже не сприйме такої терапії, то виходить цей гній можна хіба що інкапсулювати, повністю закрити, ізолювати.
Faceless написав:Я писав, що таку пошесть, як кацапи, можна вилікувати тільки тотальним знищенням. Це те, чого вони заслуговують. Те, що могло б очистити світ від цього гною.
Любители "газових камер та крематоріїв" и "тотального знищення" не хотят посетить фронт, и сделать вклад в приближение цели своими руками? Или только призывают издалека, часто из-за океана (или мечтая туда сбежать)?