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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1375137613771378
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 07:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Успіх має вже з’явитися. Переживаю.

З'явився успіх на вал.гілці.
А от ще один мені трапився. Чи той самий?
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Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 07:45

  Ой+ написав:
  fler написав:Успіх має вже з’явитися. Переживаю.

З'явився успіх на вал.гілці.
А от ще один мені трапився. Чи той самий?
Зображення


Вряд ли.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 08:02

  Faceless написав:Це - пошесть, пухлина людства. Вилікувати їх можуть хіба газові камери та крематорії, але сучасний світ вже не сприйме такої терапії, то виходить цей гній можна хіба що інкапсулювати, повністю закрити, ізолювати.


  Faceless написав:Я писав, що таку пошесть, як кацапи, можна вилікувати тільки тотальним знищенням. Це те, чого вони заслуговують. Те, що могло б очистити світ від цього гною.


Любители "газових камер та крематоріїв" и "тотального знищення" не хотят посетить фронт, и сделать вклад в приближение цели своими руками?
Или только призывают издалека, часто из-за океана (или мечтая туда сбежать)?
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  #<1 ... 1375137613771378
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