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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1376137713781379>
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 07:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Успіх має вже з’явитися. Переживаю.

З'явився успіх на вал.гілці.
А от ще один мені трапився. Чи той самий?
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Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 07:45

  Ой+ написав:
  fler написав:Успіх має вже з’явитися. Переживаю.

З'явився успіх на вал.гілці.
А от ще один мені трапився. Чи той самий?
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Вряд ли.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 08:02

  Faceless написав:Це - пошесть, пухлина людства. Вилікувати їх можуть хіба газові камери та крематорії, але сучасний світ вже не сприйме такої терапії, то виходить цей гній можна хіба що інкапсулювати, повністю закрити, ізолювати.


  Faceless написав:Я писав, що таку пошесть, як кацапи, можна вилікувати тільки тотальним знищенням. Це те, чого вони заслуговують. Те, що могло б очистити світ від цього гною.


Любители "газових камер та крематоріїв" и "тотального знищення" не хотят посетить фронт, и сделать вклад в приближение цели своими руками?
Или только призывают издалека, часто из-за океана (или мечтая туда сбежать)?
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 08:35

  mephala написав:
  alexop написав:
Херсонщина

В районі Снігурівки та по дирекції Киселівка-Томина Балка-Станіслав у рашистів організована потужна оборона.
Потрібен час, щоб це прорвати.
Тому я б не давав жодних строків по звільненню Херсона. Можливо, це вже влітку відбудеться. Але не хочу нікого обнадіяти.
Херсонці, просто знайте, що ми поруч. Україна повернеться!🇺🇦


т.е. орки построили мощную оборону за несколько месяцев которую прорвать нужно время.
нашу оборону которую строили 8 лет преодолели за два дня.
мдя...

фронтальную оборону которую строили 8 лет в зоне оос не прошли ни на метр...только фланги...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 08:53

  edvardd написав:
  mephala написав:т.е. орки построили мощную оборону за несколько месяцев которую прорвать нужно время.
нашу оборону которую строили 8 лет преодолели за два дня.
мдя...

фронтальную оборону которую строили 8 лет в зоне оос не прошли ни на метр...только фланги...
теперь мы наглядно видим, что даже за 3 мес можно вполне адекватно укрепиться. Если заниматься этим
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:00

edvardd

если еше как то можно понять что не было многоуровневой защиты на север от Киева (у луки до последнего покупали топливо сидя на этой игле в то же время обвиняя европейцев что они сели на газовую иглу), то отсутствие защиты на юге где с 14го года рисуют малоросию - вот это вызывает недоумение. да и АЭС с каналом это что ни наесть первые цели рашистов для обеспечения крыма.
а если подумать что Херсон полностью лежит на правом берегу Днепра - его захват за 2 дня вызывает еще большее недоумение. Да и Мелитополь тоже сдали быстро.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:06

Успіх
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Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:18

Для розуміння масштабу того, що відбувається:

*"Зараз вкрай необхідно створити армію, здатну битися разом з нашими союзниками і перемогти Росію в бою", - написав Сандерс своїм підлеглим після того, як на початку тижня змінив на посту глави Генерального штабу військ Великобританії генерала Марка Карлтона Сміта.

За словами Сандерса, російське вторгнення в Україну підкреслює основну мету британської армії - "захистити Великобританію, будучи готовими битися і перемагати у війнах на суші".

"Ми - покоління, яке має знову підготувати армію до війни в Європі", - додав він.*
https://www.unian.ua/world/genshtab-bri ... 72089.html

Україна виграє час ... щоб Захід підготувався до війни.
Тому питання чому Україні та українцям хтось щось повинен (від прийняття та забезпечення біженців і до фінансів, зброї) -- недоречно.
Захід зобов'язаний Україні.
Дуже зобов'язаний. Тому що вона дійсно б'ється не тільки за себе.

Імхо -- тому отака куца допомога зброєю та спорядження. Бо вони притримують її для себе. Для майбутнього.
Україна в світовому масштабі в якості ... того ж образно Маріуполя для України (образно, бо далі Дніпра ніхто не дасть рашці просунутися).
Але без цього ніяк.

З.и. от тільки для логічності картинки треба партнерам хоча б свої заяви узгоджувати. Бо після слів Столтеберга і Ко про уникнення прямого зіткнення солдата НАТО з рашкою слова не хлопчика, а НГШ не маленької західної країни, а Британії (до того ж ядерної держави) про "перемогти Росію в бою" -- трохи)) не корелюють.
А також з тим, що санкції до чогось призведуть да змусять агресора.

Зара всі почнуть готуватися...
Вже по-дорослому.
А могли б Україні допомогти по-дорослому. Гляди і вона б сама швидко вправилася. З меншими втратами.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:29

Макрон планує переглянути закон про військові витрати на 2019-2025 роки, щоб зробити їх відповідними до загроз.

"Я попросив міністра та начальника Генштабу Збройних сил, щоб вони мали змогу в найближчі тижні провести переоцінку цього закону про військове програмування у світлі геополітичного контексту. Франція увійшла у військову економіку, в якій я вірю, що ми організуємо себе в довгостроковій перспективі", - сказав президент.

Він закликав ЄС виробити стратегію для зміцнення оборонної промисловості.

У 2022 році військовий бюджет Франції збільшився до 40,9 мільярда євро, а у 2025 році планується досягти 50 мільярдів євро.
https://www.unian.ua/world/makron-ogolo ... ws_in_post
Майже прямі паралелі з передпочатком 2СВ.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:31

  juristkostya написав:теперь мы наглядно видим, что даже за 3 мес можно вполне адекватно укрепиться. Если заниматься этим

И если у противника нет ни ракет, ни авиации в сколь нибудь существенных количествах.
Так что все ваши сарказмы не к месту.
Starikan
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