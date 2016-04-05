З'явився успіх на вал.гілці.
А от ще один мені трапився. Чи той самий?
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Додано: Пон 20 чер, 2022 07:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 20 чер, 2022 07:45
Додано: Пон 20 чер, 2022 08:02
Любители "газових камер та крематоріїв" и "тотального знищення" не хотят посетить фронт, и сделать вклад в приближение цели своими руками?
Или только призывают издалека, часто из-за океана (или мечтая туда сбежать)?
Додано: Пон 20 чер, 2022 08:35
фронтальную оборону которую строили 8 лет в зоне оос не прошли ни на метр...только фланги...
Додано: Пон 20 чер, 2022 08:53
теперь мы наглядно видим, что даже за 3 мес можно вполне адекватно укрепиться. Если заниматься этим
Додано: Пон 20 чер, 2022 09:00
edvardd
если еше как то можно понять что не было многоуровневой защиты на север от Киева (у луки до последнего покупали топливо сидя на этой игле в то же время обвиняя европейцев что они сели на газовую иглу), то отсутствие защиты на юге где с 14го года рисуют малоросию - вот это вызывает недоумение. да и АЭС с каналом это что ни наесть первые цели рашистов для обеспечения крыма.
а если подумать что Херсон полностью лежит на правом берегу Днепра - его захват за 2 дня вызывает еще большее недоумение. Да и Мелитополь тоже сдали быстро.
Додано: Пон 20 чер, 2022 09:18
Для розуміння масштабу того, що відбувається:
*"Зараз вкрай необхідно створити армію, здатну битися разом з нашими союзниками і перемогти Росію в бою", - написав Сандерс своїм підлеглим після того, як на початку тижня змінив на посту глави Генерального штабу військ Великобританії генерала Марка Карлтона Сміта.
За словами Сандерса, російське вторгнення в Україну підкреслює основну мету британської армії - "захистити Великобританію, будучи готовими битися і перемагати у війнах на суші".
"Ми - покоління, яке має знову підготувати армію до війни в Європі", - додав він.*
Україна виграє час ... щоб Захід підготувався до війни.
Тому питання чому Україні та українцям хтось щось повинен (від прийняття та забезпечення біженців і до фінансів, зброї) -- недоречно.
Захід зобов'язаний Україні.
Дуже зобов'язаний. Тому що вона дійсно б'ється не тільки за себе.
Імхо -- тому отака куца допомога зброєю та спорядження. Бо вони притримують її для себе. Для майбутнього.
Україна в світовому масштабі в якості ... того ж образно Маріуполя для України (образно, бо далі Дніпра ніхто не дасть рашці просунутися).
Але без цього ніяк.
З.и. от тільки для логічності картинки треба партнерам хоча б свої заяви узгоджувати. Бо після слів Столтеберга і Ко про уникнення прямого зіткнення солдата НАТО з рашкою слова не хлопчика, а НГШ не маленької західної країни, а Британії (до того ж ядерної держави) про "перемогти Росію в бою" -- трохи)) не корелюють.
А також з тим, що санкції до чогось призведуть да змусять агресора.
Зара всі почнуть готуватися...
Вже по-дорослому.
А могли б Україні допомогти по-дорослому. Гляди і вона б сама швидко вправилася. З меншими втратами.
Додано: Пон 20 чер, 2022 09:29
Макрон планує переглянути закон про військові витрати на 2019-2025 роки, щоб зробити їх відповідними до загроз.
"Я попросив міністра та начальника Генштабу Збройних сил, щоб вони мали змогу в найближчі тижні провести переоцінку цього закону про військове програмування у світлі геополітичного контексту. Франція увійшла у військову економіку, в якій я вірю, що ми організуємо себе в довгостроковій перспективі", - сказав президент.
Він закликав ЄС виробити стратегію для зміцнення оборонної промисловості.
У 2022 році військовий бюджет Франції збільшився до 40,9 мільярда євро, а у 2025 році планується досягти 50 мільярдів євро.
Майже прямі паралелі з передпочатком 2СВ.
Додано: Пон 20 чер, 2022 09:31
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