Додано: Пон 20 чер, 2022 09:18

Для розуміння масштабу того, що відбувається:*"Зараз вкрай необхідно створити армію, здатну битися разом з нашими союзниками і перемогти Росію в бою", - написав Сандерс своїм підлеглим після того, як на початку тижня змінив на посту глави Генерального штабу військ Великобританії генерала Марка Карлтона Сміта.За словами Сандерса, російське вторгнення в Україну підкреслює основну мету британської армії - "захистити Великобританію, будучи готовими битися і перемагати у війнах на суші"."Ми - покоління, яке має знову підготувати армію до війни в Європі", - додав він.*Україна виграє час ... щоб Захід підготувався до війни.Тому питання чому Україні та українцям хтось щось повинен (від прийняття та забезпечення біженців і до фінансів, зброї) -- недоречно.Захід зобов'язаний Україні.Дуже зобов'язаний. Тому що вона дійсно б'ється не тільки за себе.Імхо -- тому отака куца допомога зброєю та спорядження. Бо вони притримують її для себе. Для майбутнього.Україна в світовому масштабі в якості ... того ж образно Маріуполя для України (образно, бо далі Дніпра ніхто не дасть рашці просунутися).Але без цього ніяк.З.и. от тільки для логічності картинки треба партнерам хоча б свої заяви узгоджувати. Бо після слів Столтеберга і Ко про уникнення прямого зіткнення солдата НАТО з рашкою слова не хлопчика, а НГШ не маленької західної країни, а Британії (до того ж ядерної держави) про "перемогти Росію в бою" -- трохи)) не корелюють.А також з тим, що санкції до чогось призведуть да змусять агресора.Зара всі почнуть готуватися...Вже по-дорослому.А могли б Україні допомогти по-дорослому. Гляди і вона б сама швидко вправилася. З меншими втратами.