RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1376137713781379
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Грйс-мэн написав:Любители "газових камер та крематоріїв" и "тотального знищення" не хотят посетить фронт, и сделать вклад в приближение цели своими руками?

нажаль, там такі методи не доступні.
не дозволяють, бо відразу - за допомогою кучі мобілок стане доступно всьому світу.
відверне западних партнерів.
Те що робили праотці козаки і ПЕРЕМАГАЛИ, нажаль ми втілити не можемо.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5078
З нами з: 23.11.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Инфа о Змеином распространяется. HIMARSами утюжат?
Витаха
 
Повідомлень: 349
З нами з: 11.10.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Витаха написав:Инфа о Змеином распространяется.

все прогнозовано, спочатку завалили буксир, який віз систему ПРО, а потім приступили до виконання.

Цитата "Сегодня в 4 часа утра ВСУ начали огневое поражение острова: по объектам ВС РФ работает тактическая авиация и артиллерия. Украинские СМИ сообщают, что местные жители Одесской области слышали не менее 35 разрывов со стороны Змеиного."
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5078
З нами з: 23.11.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1376137713781379
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Goodman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96693
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 455024
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3095
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (955)
20.06.2022 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.