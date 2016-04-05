нажаль, там такі методи не доступні.
не дозволяють, бо відразу - за допомогою кучі мобілок стане доступно всьому світу.
відверне западних партнерів.
Те що робили праотці козаки і ПЕРЕМАГАЛИ, нажаль ми втілити не можемо.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 09:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
нажаль, там такі методи не доступні.
не дозволяють, бо відразу - за допомогою кучі мобілок стане доступно всьому світу.
відверне западних партнерів.
Те що робили праотці козаки і ПЕРЕМАГАЛИ, нажаль ми втілити не можемо.
Додано: Пон 20 чер, 2022 09:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Инфа о Змеином распространяется. HIMARSами утюжат?
Додано: Пон 20 чер, 2022 09:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
все прогнозовано, спочатку завалили буксир, який віз систему ПРО, а потім приступили до виконання.
Цитата "Сегодня в 4 часа утра ВСУ начали огневое поражение острова: по объектам ВС РФ работает тактическая авиация и артиллерия. Украинские СМИ сообщают, что местные жители Одесской области слышали не менее 35 разрывов со стороны Змеиного."
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