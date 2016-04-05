все прогнозовано, спочатку завалили буксир, який віз систему ПРО, а потім приступили до виконання.
Цитата "Сегодня в 4 часа утра ВСУ начали огневое поражение острова: по объектам ВС РФ работает тактическая авиация и артиллерия. Украинские СМИ сообщают, что местные жители Одесской области слышали не менее 35 разрывов со стороны Змеиного."
Грйс-мэн написав:Любители "газових камер та крематоріїв" и "тотального знищення" не хотят посетить фронт, и сделать вклад в приближение цели своими руками? Или только призывают издалека, часто из-за океана (или мечтая туда сбежать)?
По старой привычке, обратил внимание на время, что отбивает часы написания поста, что фиксируется на форуме с Киевским временем. - разница в один час в пользу Гринвича.
если еше как то можно понять что не было многоуровневой защиты на север от Киева (у луки до последнего покупали топливо сидя на этой игле в то же время обвиняя европейцев что они сели на газовую иглу), то отсутствие защиты на юге где с 14го года рисуют малоросию - вот это вызывает недоумение. да и АЭС с каналом это что ни наесть первые цели рашистов для обеспечения крыма. а если подумать что Херсон полностью лежит на правом берегу Днепра - его захват за 2 дня вызывает еще большее недоумение. Да и Мелитополь тоже сдали быстро.
Що тут дивуватись? По сухопутному коридору і воді у Крим імовіно був договорняк, напевно ще в Омані, тому і не готували там нічого, розміновували і т.д. А от похід на Київ, АЕС, Херсон... у договорняк не входили, довелось терміново залучати до оборони Залужного, Марченко... Тому то і розслідування "не на часі".
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 20 чер, 2022 10:16, всього редагувалось 1 раз.
все прогнозовано, спочатку завалили буксир, який віз систему ПРО, а потім приступили до виконання.
Цитата "Сегодня в 4 часа утра ВСУ начали огневое поражение острова: по объектам ВС РФ работает тактическая авиация и артиллерия. Украинские СМИ сообщают, что местные жители Одесской области слышали не менее 35 разрывов со стороны Змеиного."
Любопытно, что вражеские источники вчера вечером сообщили о подготовке атаки на Змеиный. Не называли время атаки, но в самом факте не сомневались. То есть, наши подтягивали технику открыто.
fler написав:Успіх має вже з’явитися. Переживаю. Начиталася вчора ворожого телеграму, де вони пишуть про гарні для себе новини з Мико-Херсонського напрямку з натяками на свій наступ. Тепер не знаю шо з цим робити