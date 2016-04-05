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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1377137813791380>
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Инфа о Змеином распространяется. HIMARSами утюжат?
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Витаха написав:Инфа о Змеином распространяется.

все прогнозовано, спочатку завалили буксир, який віз систему ПРО, а потім приступили до виконання.

Цитата "Сегодня в 4 часа утра ВСУ начали огневое поражение острова: по объектам ВС РФ работает тактическая авиация и артиллерия. Украинские СМИ сообщают, что местные жители Одесской области слышали не менее 35 разрывов со стороны Змеиного."
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:06

  Грйс-мэн написав:Любители "газових камер та крематоріїв" и "тотального знищення" не хотят посетить фронт, и сделать вклад в приближение цели своими руками?
Или только призывают издалека, часто из-за океана (или мечтая туда сбежать)?

По старой привычке, обратил внимание на время, что отбивает часы написания поста, что фиксируется на форуме с Киевским временем.
- разница в один час в пользу Гринвича.
:wink:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:15

  mephala написав:edvardd

если еше как то можно понять что не было многоуровневой защиты на север от Киева (у луки до последнего покупали топливо сидя на этой игле в то же время обвиняя европейцев что они сели на газовую иглу), то отсутствие защиты на юге где с 14го года рисуют малоросию - вот это вызывает недоумение. да и АЭС с каналом это что ни наесть первые цели рашистов для обеспечения крыма.
а если подумать что Херсон полностью лежит на правом берегу Днепра - его захват за 2 дня вызывает еще большее недоумение. Да и Мелитополь тоже сдали быстро.

Що тут дивуватись?
По сухопутному коридору і воді у Крим імовіно був договорняк, напевно ще в Омані, тому і не готували там нічого, розміновували і т.д. А от похід на Київ, АЕС, Херсон... у договорняк не входили, довелось терміново залучати до оборони Залужного, Марченко... Тому то і розслідування "не на часі".
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 20 чер, 2022 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Goodman написав:спочатку завалили буксир, який віз систему ПРО

Да тот буксир просто "тренировка на кошечках". Гарпуны осваивали.
Там и без той посудины ПРО достаточно на острове. А вот работать с Бессарабии по острову: правильная затея.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:24

  Starikan написав:
  juristkostya написав:теперь мы наглядно видим, что даже за 3 мес можно вполне адекватно укрепиться. Если заниматься этим

И если у противника нет ни ракет, ни авиации в сколь нибудь существенных количествах.
бетону, по идее, без разницы. На то он и бетон.
Донецкое направление показывает это вполне определенно
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:26

  Ой+ написав:
  fler написав:Успіх має вже з’явитися. Переживаю.

З'явився успіх на вал.гілці.
А от ще один мені трапився. Чи той самий?
Зображення

Нічого собі :shock: - хто посмів мій нік вкрасти? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 20 чер, 2022 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:27

  Goodman написав:
  Витаха написав:Инфа о Змеином распространяется.

все прогнозовано, спочатку завалили буксир, який віз систему ПРО, а потім приступили до виконання.

Цитата "Сегодня в 4 часа утра ВСУ начали огневое поражение острова: по объектам ВС РФ работает тактическая авиация и артиллерия. Украинские СМИ сообщают, что местные жители Одесской области слышали не менее 35 разрывов со стороны Змеиного."

Любопытно, что вражеские источники вчера вечером сообщили о подготовке атаки на Змеиный. Не называли время атаки, но в самом факте не сомневались.
То есть, наши подтягивали технику открыто.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:30

  fler написав:Успіх має вже з’явитися. Переживаю. Начиталася вчора ворожого телеграму, де вони пишуть про гарні для себе новини з Мико-Херсонського напрямку з натяками на свій наступ. Тепер не знаю шо з цим робити :roll:

Привіт!
Я - живий!
Точніше - вижив чудом!

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:35

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Вітаю. Все як треба - "За Україну треба не вмирати, а вбивати".
alex_dvornichenko
 
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