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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:35
Starikan написав:Успіх
Місцеві злили місце знаходження?
Читаю в Вайбері - що реально місцеві зливають саме по нашому напрямку
Але думаю, що все ж таки - нас засік дрон!(ми три тижні там ночували/по тижневі змінювались лише бойові розрахунки і связисти)
тут детальнішеНапад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:45
alex_dvornichenko написав:Успіх
Вітаю. Все як треба - "За Україну треба не вмирати, а вбивати".
Саме так!
Ми якраз і добряче їх потрусили/побили!
А вже через день - вони влучили в нашу хату!(за другим прильотом)
Слава Богу всі цілі/здорові!!!
Я і ще 5 хлопців зі мною, які були в тій хаті/кімнаті під час прильоту - реально врятувала Божа сила!
Народились "в сорочці"
Дуже сподіваюсь, що Бог завжди буде нас оберігати!
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:01
otg написав:
Я думаю Вы не правы. Они действительно верили, что как только они придут все посдаются и перейдут на их сторону. Пример Крыма был очень показателен в этом плане и они верили что так же будет в Киеве.
Ось в цьому питанні мені не все так очевидно.
Ну Київ все-таки не Крим. Очевидно що в Криму були проросійські настрої, в Києві ні. Як можна було думати що Київ буде зустрічати рашистів з радістю "так як Крим"???
Ну все-таки не повні ідіоти в Кремлі сидять. Є ж якість соцопитування громадської думки.
Не зрозумілий цей момент до кінця для мене. Можливо думали що саме влада(Зе і депутати) втече.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:05
Херсонщина
В районі Снігурівки та по дирекції Киселівка-Томина Балка-Станіслав у рашистів організована потужна оборона.
Потрібен час, щоб це прорвати.
Тому я б не давав жодних строків по звільненню Херсона. Можливо, це вже влітку відбудеться. Але не хочу нікого обнадіяти.
Херсонці, просто знайте, що ми поруч. Україна повернеться!🇺🇦
[/quote]
т.е. орки построили мощную оборону за несколько месяцев которую прорвать нужно время.
нашу оборону которую строили 8 лет преодолели за два дня.
мдя...[/quote]
фронтальную оборону которую строили 8 лет в зоне оос не прошли ни на метр...только фланги...[/quote]
=========
Снігурівка... - там десь за нею - то реально орки дуже сильно закріпились - вкопались і позаливали свої укриття бетоном! Кажуть, що навіть, техніку свою повкопували!
І повірте мені, що в них не тільки старі танки на озброєнні. Нажаль
По наших сімках(777), які довкола нас крутяться/прикривають нас - останній тиждень криють їх касетами!(тріскотить добряче)
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:14
andrijk777 написав:
Не зрозумілий цей момент до кінця для мене. Можливо думали що саме влада(Зе і депутати) втече.
Людская глупость, халатность и самоуверенность бывает на всех уровнях иерархии. Много говорят, о том что Путлер живёт в своей реальности (ну мы все в курсе - наркоман, марионетка и т.д.), которая не совсем пересекается с действительностью. Плюс я не исключаю какую то "шпионскую" игру - мы по примеру ВМВ войны знаем о совершенно "голливудских" историях по передаче дезинформации, сыгравших важную роль.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:28
Goodman написав: Грйс-мэн написав:
Любители "газових камер та крематоріїв" и "тотального знищення" не хотят посетить фронт, и сделать вклад в приближение цели своими руками?
нажаль, там такі методи не доступні.
не дозволяють, бо відразу - за допомогою кучі мобілок стане доступно всьому світу.
відверне западних партнерів.
Те що робили праотці козаки і ПЕРЕМАГАЛИ, нажаль ми втілити не можемо.
А хотелось бы?
Останавливает только опасность розголосу и "відверне западних партнерів"?
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:30
andrijk777 написав:
Можливо думали що саме влада(Зе і депутати) втече.
Судя по многочисленным попыткам десанта на Киев, очевидно, изначально упор был именно на развал политического/военного руководства.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:32
Schmit написав: mephala написав:edvardd
если еше как то можно понять что не было многоуровневой защиты на север от Киева (у луки до последнего покупали топливо сидя на этой игле в то же время обвиняя европейцев что они сели на газовую иглу), то отсутствие защиты на юге где с 14го года рисуют малоросию - вот это вызывает недоумение. да и АЭС с каналом это что ни наесть первые цели рашистов для обеспечения крыма.
а если подумать что Херсон полностью лежит на правом берегу Днепра - его захват за 2 дня вызывает еще большее недоумение. Да и Мелитополь тоже сдали быстро.
Що тут дивуватись?
По сухопутному коридору і воді у Крим імовіно був договорняк, напевно ще в Омані, тому і не готували там нічого, розміновували і т.д. А от похід на Київ, АЕС, Херсон... у договорняк не входили, довелось терміново залучати до оборони Залужного, Марченко... Тому то і розслідування "не на часі".
Вы уже не первый раз пишете о "договорняках".
Пожалуйста, уточните, кого с кем.
Кто с нашей стороны договаривался отдать Мариуполь, Мелитополь, Херсон?
Можете? Без намёков, прямо?
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:33
ЛАД написав:
А хотелось бы?
Goodman написав: Грйс-мэн написав:
Любители "газових камер та крематоріїв" и "тотального знищення" не хотят посетить фронт, и сделать вклад в приближение цели своими руками?
нажаль, там такі методи не доступні.
не дозволяють, бо відразу - за допомогою кучі мобілок стане доступно всьому світу.
відверне западних партнерів.
Те що робили праотці козаки і ПЕРЕМАГАЛИ, нажаль ми втілити не можемо.
Останавливает только опасность розголосу и "відверне западних партнерів"?
Тот же "железный занавес" 2.0 отлично показывает, что "если нельзя, но очень хочется -- то можно"...
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:39
Україна відповідатиме на російські ракетні удари по нафтобазах, заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні у неділю, 19 червня.
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