otg написав:Я думаю Вы не правы. Они действительно верили, что как только они придут все посдаются и перейдут на их сторону. Пример Крыма был очень показателен в этом плане и они верили что так же будет в Киеве.
Ось в цьому питанні мені не все так очевидно. Ну Київ все-таки не Крим. Очевидно що в Криму були проросійські настрої, в Києві ні. Як можна було думати що Київ буде зустрічати рашистів з радістю "так як Крим"??? Ну все-таки не повні ідіоти в Кремлі сидять. Є ж якість соцопитування громадської думки. Не зрозумілий цей момент до кінця для мене. Можливо думали що саме влада(Зе і депутати) втече.
В районі Снігурівки та по дирекції Киселівка-Томина Балка-Станіслав у рашистів організована потужна оборона. Потрібен час, щоб це прорвати. Тому я б не давав жодних строків по звільненню Херсона. Можливо, це вже влітку відбудеться. Але не хочу нікого обнадіяти. Херсонці, просто знайте, що ми поруч. Україна повернеться!🇺🇦
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т.е. орки построили мощную оборону за несколько месяцев которую прорвать нужно время. нашу оборону которую строили 8 лет преодолели за два дня. мдя...[/quote] фронтальную оборону которую строили 8 лет в зоне оос не прошли ни на метр...только фланги...[/quote] =========
Снігурівка... - там десь за нею - то реально орки дуже сильно закріпились - вкопались і позаливали свої укриття бетоном! Кажуть, що навіть, техніку свою повкопували! І повірте мені, що в них не тільки старі танки на озброєнні. Нажаль По наших сімках(777), які довкола нас крутяться/прикривають нас - останній тиждень криють їх касетами!(тріскотить добряче)
andrijk777 написав:Не зрозумілий цей момент до кінця для мене. Можливо думали що саме влада(Зе і депутати) втече.
Людская глупость, халатность и самоуверенность бывает на всех уровнях иерархии. Много говорят, о том что Путлер живёт в своей реальности (ну мы все в курсе - наркоман, марионетка и т.д.), которая не совсем пересекается с действительностью. Плюс я не исключаю какую то "шпионскую" игру - мы по примеру ВМВ войны знаем о совершенно "голливудских" историях по передаче дезинформации, сыгравших важную роль.
Грйс-мэн написав:Любители "газових камер та крематоріїв" и "тотального знищення" не хотят посетить фронт, и сделать вклад в приближение цели своими руками?
нажаль, там такі методи не доступні. не дозволяють, бо відразу - за допомогою кучі мобілок стане доступно всьому світу. відверне западних партнерів. Те що робили праотці козаки і ПЕРЕМАГАЛИ, нажаль ми втілити не можемо.
А хотелось бы? Останавливает только опасность розголосу и "відверне западних партнерів"?
если еше как то можно понять что не было многоуровневой защиты на север от Киева (у луки до последнего покупали топливо сидя на этой игле в то же время обвиняя европейцев что они сели на газовую иглу), то отсутствие защиты на юге где с 14го года рисуют малоросию - вот это вызывает недоумение. да и АЭС с каналом это что ни наесть первые цели рашистов для обеспечения крыма. а если подумать что Херсон полностью лежит на правом берегу Днепра - его захват за 2 дня вызывает еще большее недоумение. Да и Мелитополь тоже сдали быстро.
Що тут дивуватись? По сухопутному коридору і воді у Крим імовіно був договорняк, напевно ще в Омані, тому і не готували там нічого, розміновували і т.д. А от похід на Київ, АЕС, Херсон... у договорняк не входили, довелось терміново залучати до оборони Залужного, Марченко... Тому то і розслідування "не на часі".
Вы уже не первый раз пишете о "договорняках". Пожалуйста, уточните, кого с кем. Кто с нашей стороны договаривался отдать Мариуполь, Мелитополь, Херсон? Можете? Без намёков, прямо?
Грйс-мэн написав:Любители "газових камер та крематоріїв" и "тотального знищення" не хотят посетить фронт, и сделать вклад в приближение цели своими руками?
нажаль, там такі методи не доступні. не дозволяють, бо відразу - за допомогою кучі мобілок стане доступно всьому світу. відверне западних партнерів. Те що робили праотці козаки і ПЕРЕМАГАЛИ, нажаль ми втілити не можемо.
А хотелось бы? Останавливает только опасность розголосу и "відверне западних партнерів"?
Тот же "железный занавес" 2.0 отлично показывает, что "если нельзя, но очень хочется -- то можно"...