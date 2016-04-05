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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1379138013811382>
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 11:45

  andrijk777 написав:
  otg написав:Я думаю Вы не правы. Они действительно верили, что как только они придут все посдаются и перейдут на их сторону. Пример Крыма был очень показателен в этом плане и они верили что так же будет в Киеве.

Ось в цьому питанні мені не все так очевидно.
Ну Київ все-таки не Крим. Очевидно що в Криму були проросійські настрої, в Києві ні. Як можна було думати що Київ буде зустрічати рашистів з радістю "так як Крим"???
Ну все-таки не повні ідіоти в Кремлі сидять. Є ж якість соцопитування громадської думки.
Не зрозумілий цей момент до кінця для мене. Можливо думали що саме влада(Зе і депутати) втече.

Основное, видимо, то, что Вы написали в последней фразе, а точнее то, что написал juristkostya.
Что касается соцопросов и пр. Зная, как проводятся соцопросы и выборы в РФ в Кремле могли так же относиться к нашим и полагаться больше на на инфу от Медведчука и результаты ОПЗЖ на выборах, не понимая, что большинство избирателей, голосовавших за ОПЗЖ агрессию России не поддержат.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 11:56

  andrijk777 написав:
  otg написав:Я думаю Вы не правы. Они действительно верили, что как только они придут все посдаются и перейдут на их сторону. Пример Крыма был очень показателен в этом плане и они верили что так же будет в Киеве.

Ось в цьому питанні мені не все так очевидно.
Ну Київ все-таки не Крим. Очевидно що в Криму були проросійські настрої, в Києві ні. Як можна було думати що Київ буде зустрічати рашистів з радістю "так як Крим"???
Ну все-таки не повні ідіоти в Кремлі сидять. Є ж якість соцопитування громадської думки.
Не зрозумілий цей момент до кінця для мене. Можливо думали що саме влада(Зе і депутати) втече.

классический пример, что в диктаторских режимах нет обратной отрицательной связи - говорят только то, что хотят слышать наверху.

во-вторых, сколько денег списали на работу в Украине, миллиарды уе? конечно же, все отчитывались, что деньги потрачены на дело. никто же не говорил, все туфта, все украдено? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По Змеиному есть апдейт?
опять придурки курили в неположенном месте?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:19

Мы переходим из обороны к наступательным действиям в Запорожской области — командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов

"Линия фронта выравнивается и становится похожа на позиционную войну. В ближайшие недели командиры планируют ломать противника. Инициативные группы будут провоцировать врага, выявлять огневые точки и угнетать их. Важно проявлять инициативу, забирать динамику, давить на противника по всей линии столкновения и двигаться вперед" , – подчеркнул украинский Защитник.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:26

  Investor_K написав:По Змеиному есть апдейт?
опять придурки курили в неположенном месте?

В телеграмі пишуть, що це не Зміїний, а газові вишки в морі.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:28

  _hunter написав:
  ЛАД написав:А хотелось бы?
Останавливает только опасность розголосу и "відверне западних партнерів"?

Тот же "железный занавес" 2.0 отлично показывает, что "если нельзя, но очень хочется -- то можно"...
давайте все же не ставить в один ряд "железный занавес/ров с крокодилами" и "газовые камеры для всех подряд"
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:30

  alibob написав:
  Investor_K написав:По Змеиному есть апдейт?
опять придурки курили в неположенном месте?

В телеграмі пишуть, що це не Зміїний, а газові вишки в морі.

⚡️На окупованому острові Зміїний щось горить і вибухає, - повідомляє "Думская"

Італійський військовий експерт Томас Тейнер припускає, що можливе перше бойове застосування американських M142 HIMARS Україною Більшість вибухів спричинили горіння російських боєприпасів після поразки їх ракетами M31
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:40

https://t.me/voynareal/25820?single
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:⚡️На окупованому острові Зміїний щось горить і вибухає, - повідомляє "Думская"

Із твиттера https://twitter.com/freeukrman/status/1538829617372573698?s=20&t=Sci4DoDlsezsTx-2EF8IfA
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:45

  detroytred написав:Для розуміння масштабу того, що відбувається:

*"Зараз вкрай необхідно створити армію, здатну битися разом з нашими союзниками і перемогти Росію в бою", - написав Сандерс своїм підлеглим після того, як на початку тижня змінив на посту глави Генерального штабу військ Великобританії генерала Марка Карлтона Сміта.

За словами Сандерса, російське вторгнення в Україну підкреслює основну мету британської армії - "захистити Великобританію, будучи готовими битися і перемагати у війнах на суші".

"Ми - покоління, яке має знову підготувати армію до війни в Європі", - додав він.*
https://www.unian.ua/world/genshtab-bri ... 72089.html

Україна виграє час ... щоб Захід підготувався до війни.
Тому питання чому Україні та українцям хтось щось повинен (від прийняття та забезпечення біженців і до фінансів, зброї) -- недоречно.
Захід зобов'язаний Україні.
Дуже зобов'язаний. Тому що вона дійсно б'ється не тільки за себе.

Імхо -- тому отака куца допомога зброєю та спорядження. Бо вони притримують її для себе. Для майбутнього.
Україна в світовому масштабі в якості ... того ж образно Маріуполя для України (образно, бо далі Дніпра ніхто не дасть рашці просунутися).
Але без цього ніяк.

З.и. от тільки для логічності картинки треба партнерам хоча б свої заяви узгоджувати. Бо після слів Столтеберга і Ко про уникнення прямого зіткнення солдата НАТО з рашкою слова не хлопчика, а НГШ не маленької західної країни, а Британії (до того ж ядерної держави) про "перемогти Росію в бою" -- трохи)) не корелюють.
А також з тим, що санкції до чогось призведуть да змусять агресора.

Зара всі почнуть готуватися...
Вже по-дорослому.
А могли б Україні допомогти по-дорослому. Гляди і вона б сама швидко вправилася. З меншими втратами.

Вы меня опередили.
Я бы немного иначе расставил акценты.
Расцениваю подчёркнутое несколько иначе.
Усилить армию не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы быть способными противостоять росс. армии и тем самым предотвратить войну.
Из того же https://news.sky.com/story/ukraine-news-live-war-russia-putin-eu-membership-12541713?postid=4041870#liveblog-body:
Бывший директор спецназа заявил, что Великобритания должна «подготовиться к войне» в качестве сдерживающего фактора против России.

Генерал сэр Адриан Брэдшоу ...... сказал: «Да, он абсолютно прав. Дело в том, что, должным образом подготовившись к войне, создав действительно надежное сдерживание, мы остановим войну.

«Что мы должны абсолютно гарантировать, так это то, что он не видит пути, возможности начать что-то против НАТО в свою пользу.»

«Мы не должны давать ему такую ​​возможность, и то, что говорит генерал Сондерс, это то, что говорили военачальники на протяжении тысячи лет: если вы хотите мира, готовьтесь к войне».

То же самое делают Германия и Франция, резко увеличивая военные расходы.
Всё это, кстати, свидетельствует о том, что несмотря на технологическое превосходство их армии на сегодня слабее российской. Грубо говоря, так же , как прекрасный техничный борец лёгкого веса вряд ли сможет противостоять борцу сумо.
А прямого столкновения они таки хотят избежать. И не только сегодня, но и в будущем. И вооружаются (точнее, собираются вооружаться) именно для этого.
В связи с этим конец Вашего поста возможно не верен.
Они могут ставить себе совсем другие цели. Им, возможно (вероятно?) не нужно, чтобы Украина "сама швидко вправилася". А нужно задержать Россию в Украине, ослабив росс. армию, заставив её израсходовать, по крайней мере, значительную часть современного оружия, увидеть её слабые места, проверить на практике в условиях большой войны современные тактические приёмы и разработки и т.д.
Если цели такие, то им совсем не нужна быстрая победа Украины.
Ну а потери Украины...
Если не ошибаюсь, Вы же сами (или кто-то другой?) писали, что возможно, Украина для Европы играет ту же роль, что Мариуполь для Украины. Печально для нас, но ничего не поделаешь.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 чер, 2022 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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