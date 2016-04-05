otg написав:Я думаю Вы не правы. Они действительно верили, что как только они придут все посдаются и перейдут на их сторону. Пример Крыма был очень показателен в этом плане и они верили что так же будет в Киеве.
Ось в цьому питанні мені не все так очевидно. Ну Київ все-таки не Крим. Очевидно що в Криму були проросійські настрої, в Києві ні. Як можна було думати що Київ буде зустрічати рашистів з радістю "так як Крим"??? Ну все-таки не повні ідіоти в Кремлі сидять. Є ж якість соцопитування громадської думки. Не зрозумілий цей момент до кінця для мене. Можливо думали що саме влада(Зе і депутати) втече.
Основное, видимо, то, что Вы написали в последней фразе, а точнее то, что написал juristkostya. Что касается соцопросов и пр. Зная, как проводятся соцопросы и выборы в РФ в Кремле могли так же относиться к нашим и полагаться больше на на инфу от Медведчука и результаты ОПЗЖ на выборах, не понимая, что большинство избирателей, голосовавших за ОПЗЖ агрессию России не поддержат.
otg написав:Я думаю Вы не правы. Они действительно верили, что как только они придут все посдаются и перейдут на их сторону. Пример Крыма был очень показателен в этом плане и они верили что так же будет в Киеве.
Ось в цьому питанні мені не все так очевидно. Ну Київ все-таки не Крим. Очевидно що в Криму були проросійські настрої, в Києві ні. Як можна було думати що Київ буде зустрічати рашистів з радістю "так як Крим"??? Ну все-таки не повні ідіоти в Кремлі сидять. Є ж якість соцопитування громадської думки. Не зрозумілий цей момент до кінця для мене. Можливо думали що саме влада(Зе і депутати) втече.
классический пример, что в диктаторских режимах нет обратной отрицательной связи - говорят только то, что хотят слышать наверху.
во-вторых, сколько денег списали на работу в Украине, миллиарды уе? конечно же, все отчитывались, что деньги потрачены на дело. никто же не говорил, все туфта, все украдено?
Мы переходим из обороны к наступательным действиям в Запорожской области — командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов
"Линия фронта выравнивается и становится похожа на позиционную войну. В ближайшие недели командиры планируют ломать противника. Инициативные группы будут провоцировать врага, выявлять огневые точки и угнетать их. Важно проявлять инициативу, забирать динамику, давить на противника по всей линии столкновения и двигаться вперед" , – подчеркнул украинский Защитник.
Investor_K написав:По Змеиному есть апдейт? опять придурки курили в неположенном месте?
В телеграмі пишуть, що це не Зміїний, а газові вишки в морі.
⚡️На окупованому острові Зміїний щось горить і вибухає, - повідомляє "Думская"
Італійський військовий експерт Томас Тейнер припускає, що можливе перше бойове застосування американських M142 HIMARS Україною Більшість вибухів спричинили горіння російських боєприпасів після поразки їх ракетами M31
detroytred написав:Для розуміння масштабу того, що відбувається:
*"Зараз вкрай необхідно створити армію, здатну битися разом з нашими союзниками і перемогти Росію в бою", - написав Сандерс своїм підлеглим після того, як на початку тижня змінив на посту глави Генерального штабу військ Великобританії генерала Марка Карлтона Сміта.
За словами Сандерса, російське вторгнення в Україну підкреслює основну мету британської армії - "захистити Великобританію, будучи готовими битися і перемагати у війнах на суші".
Україна виграє час ... щоб Захід підготувався до війни. Тому питання чому Україні та українцям хтось щось повинен (від прийняття та забезпечення біженців і до фінансів, зброї) -- недоречно. Захід зобов'язаний Україні. Дуже зобов'язаний. Тому що вона дійсно б'ється не тільки за себе.
Імхо -- тому отака куца допомога зброєю та спорядження. Бо вони притримують її для себе. Для майбутнього. Україна в світовому масштабі в якості ... того ж образно Маріуполя для України (образно, бо далі Дніпра ніхто не дасть рашці просунутися). Але без цього ніяк.
З.и. от тільки для логічності картинки треба партнерам хоча б свої заяви узгоджувати. Бо після слів Столтеберга і Ко про уникнення прямого зіткнення солдата НАТО з рашкою слова не хлопчика, а НГШ не маленької західної країни, а Британії (до того ж ядерної держави) про "перемогти Росію в бою" -- трохи)) не корелюють. А також з тим, що санкції до чогось призведуть да змусять агресора.
Зара всі почнуть готуватися... Вже по-дорослому. А могли б Україні допомогти по-дорослому. Гляди і вона б сама швидко вправилася. З меншими втратами.
Бывший директор спецназа заявил, что Великобритания должна «подготовиться к войне» в качестве сдерживающего фактора против России.
Генерал сэр Адриан Брэдшоу ...... сказал: «Да, он абсолютно прав. Дело в том, что, должным образом подготовившись к войне, создав действительно надежное сдерживание, мы остановим войну.
«Что мы должны абсолютно гарантировать, так это то, что он не видит пути, возможности начать что-то против НАТО в свою пользу.»
«Мы не должны давать ему такую возможность, и то, что говорит генерал Сондерс, это то, что говорили военачальники на протяжении тысячи лет: если вы хотите мира, готовьтесь к войне».
То же самое делают Германия и Франция, резко увеличивая военные расходы. Всё это, кстати, свидетельствует о том, что несмотря на технологическое превосходство их армии на сегодня слабее российской. Грубо говоря, так же , как прекрасный техничный борец лёгкого веса вряд ли сможет противостоять борцу сумо. А прямого столкновения они таки хотят избежать. И не только сегодня, но и в будущем. И вооружаются (точнее, собираются вооружаться) именно для этого. В связи с этим конец Вашего поста возможно не верен. Они могут ставить себе совсем другие цели. Им, возможно (вероятно?) не нужно, чтобы Украина "сама швидко вправилася". А нужно задержать Россию в Украине, ослабив росс. армию, заставив её израсходовать, по крайней мере, значительную часть современного оружия, увидеть её слабые места, проверить на практике в условиях большой войны современные тактические приёмы и разработки и т.д. Если цели такие, то им совсем не нужна быстрая победа Украины. Ну а потери Украины... Если не ошибаюсь, Вы же сами (или кто-то другой?) писали, что возможно, Украина для Европы играет ту же роль, что Мариуполь для Украины. Печально для нас, но ничего не поделаешь.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 чер, 2022 13:00, всього редагувалось 1 раз.