Додано: Пон 20 чер, 2022 12:45

detroytred написав: Для розуміння масштабу того, що відбувається:



*"Зараз вкрай необхідно створити армію, здатну битися разом з нашими союзниками і перемогти Росію в бою", - написав Сандерс своїм підлеглим після того, як на початку тижня змінив на посту глави Генерального штабу військ Великобританії генерала Марка Карлтона Сміта.



За словами Сандерса, російське вторгнення в Україну підкреслює основну мету британської армії - "захистити Великобританію, будучи готовими битися і перемагати у війнах на суші".



"Ми - покоління, яке має знову підготувати армію до війни в Європі", - додав він.*

https://www.unian.ua/world/genshtab-bri ... 72089.html



Україна виграє час ... щоб Захід підготувався до війни.

Тому питання чому Україні та українцям хтось щось повинен (від прийняття та забезпечення біженців і до фінансів, зброї) -- недоречно.

Захід зобов'язаний Україні.

Дуже зобов'язаний. Тому що вона дійсно б'ється не тільки за себе.



Імхо -- тому отака куца допомога зброєю та спорядження. Бо вони притримують її для себе. Для майбутнього.

Україна в світовому масштабі в якості ... того ж образно Маріуполя для України (образно, бо далі Дніпра ніхто не дасть рашці просунутися).

Але без цього ніяк.



З.и. от тільки для логічності картинки треба партнерам хоча б свої заяви узгоджувати. Бо після слів Столтеберга і Ко про уникнення прямого зіткнення солдата НАТО з рашкою слова не хлопчика, а НГШ не маленької західної країни, а Британії (до того ж ядерної держави) про "перемогти Росію в бою" -- трохи)) не корелюють.

А також з тим, що санкції до чогось призведуть да змусять агресора.



Зара всі почнуть готуватися...

Вже по-дорослому.

А могли б Україні допомогти по-дорослому. Гляди і вона б сама швидко вправилася. З меншими втратами. Для розуміння масштабу того, що відбувається:*"Зараз вкрай необхідно створити армію,разом з нашими союзниками і перемогти Росію в бою", - написав Сандерс своїм підлеглим після того, як на початку тижня змінив на посту глави Генерального штабу військ Великобританії генерала Марка Карлтона Сміта.За словами Сандерса, російське вторгнення в Україну підкреслює основну мету британської армії - "захистити Великобританію,і перемагати у війнах на суші"."Ми - покоління, яке має зновудо війни в Європі", - додав він.*Україна виграє час ... щоб Захід підготувався до війни.Тому питання чому Україні та українцям хтось щось повинен (від прийняття та забезпечення біженців і до фінансів, зброї) -- недоречно.Захід зобов'язаний Україні.Дуже зобов'язаний. Тому що вона дійсно б'ється не тільки за себе.Імхо -- тому отака куца допомога зброєю та спорядження. Бо вони притримують її для себе. Для майбутнього.Україна в світовому масштабі в якості ... того ж образно Маріуполя для України (образно, бо далі Дніпра ніхто не дасть рашці просунутися).Але без цього ніяк.З.и. от тільки для логічності картинки треба партнерам хоча б свої заяви узгоджувати. Бо після слів Столтеберга і Ко про уникнення прямого зіткнення солдата НАТО з рашкою слова не хлопчика, а НГШ не маленької західної країни, а Британії (до того ж ядерної держави) про "перемогти Росію в бою" -- трохи)) не корелюють.А також з тим, що санкції до чогось призведуть да змусять агресора.Зара всі почнуть готуватися...Вже по-дорослому.А могли б Україні допомогти по-дорослому. Гляди і вона б сама швидко вправилася. З меншими втратами.

Бывший директор спецназа заявил, что Великобритания должна «подготовиться к войне» в качестве сдерживающего фактора против России.



Генерал сэр Адриан Брэдшоу ...... сказал: «Да, он абсолютно прав. Дело в том, что, должным образом подготовившись к войне, создав действительно надежное сдерживание, мы остановим войну.



«Что мы должны абсолютно гарантировать, так это то, что он не видит пути, возможности начать что-то против НАТО в свою пользу.»



«Мы не должны давать ему такую ​​возможность, и то, что говорит генерал Сондерс, это то, что говорили военачальники на протяжении тысячи лет: если вы хотите мира, готовьтесь к войне».

возможно

возможно (вероятно?)

Вы меня опередили.Я бы немного иначе расставил акценты.Расцениваю подчёркнутое несколько иначе.Усилить армию не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы быть способными противостоять росс. армии и тем самым предотвратить войну.Из того жеТо же самое делают Германия и Франция, резко увеличивая военные расходы.Всё это, кстати, свидетельствует о том, что несмотря на технологическое превосходство их армии на сегодня слабее российской. Грубо говоря, так же , как прекрасный техничный борец лёгкого веса вряд ли сможет противостоять борцу сумо.А прямого столкновения они таки хотят избежать. И не только сегодня, но и в будущем. И вооружаются (точнее, собираются вооружаться) именно для этого.В связи с этим конец Вашего постане верен.Они могут ставить себе совсем другие цели. Им,не нужно, чтобы Украина "сама швидко вправилася". А нужно задержать Россию в Украине, ослабив росс. армию, заставив её израсходовать, по крайней мере, значительную часть современного оружия, увидеть её слабые места, проверить на практике в условиях большой войны современные тактические приёмы и разработки и т.д.Если цели такие, то им совсем не нужна быстрая победа Украины.Ну а потери Украины...Если не ошибаюсь, Вы же сами (или кто-то другой?) писали, что возможно, Украина для Европы играет ту же роль, что Мариуполь для Украины. Печально для нас, но ничего не поделаешь.