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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1380138113821383>
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:48

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  Goodman написав:---------------
Грйс-мэн
Любители "газових камер та крематоріїв" и "тотального знищення" не хотят посетить фронт, и сделать вклад в приближение цели своими руками?
--------------
нажаль, там такі методи не доступні.
не дозволяють, бо відразу - за допомогою кучі мобілок стане доступно всьому світу.
відверне западних партнерів.
Те що робили праотці козаки і ПЕРЕМАГАЛИ, нажаль ми втілити не можемо.

А хотелось бы?
Останавливает только опасность розголосу и "відверне западних партнерів"?

Тот же "железный занавес" 2.0 отлично показывает, что "если нельзя, но очень хочется -- то можно"...

Так они же орки. А мы?
Поэтому хотелось увидеть ответ не от Вас, а от Goodman.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alibob написав:В телеграмі пишуть, що це не Зміїний, а газові вишки в морі.

Сьогодні вранці наші війська завдали удару💥 по бурових платформах «Чорноморнафтогазу», врятовано 5 людей, 3 з них поранено, пошуки продовжуються!

https://twitter.com/Hektor6666/status/1538835648999829512?s=20&t=Sci4DoDlsezsTx-2EF8IfA
https://zn.ua/UKRAINE/ukrainskie-zashchitniki-udarili-po-vyshkam-bojko-v-chernom-more.html
alexop
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 12:59

  alexop написав:
  alibob написав:В телеграмі пишуть, що це не Зміїний, а газові вишки в морі.

Сьогодні вранці наші війська завдали удару💥 по бурових платформах «Чорноморнафтогазу», врятовано 5 людей, 3 з них поранено, пошуки продовжуються!

https://twitter.com/Hektor6666/status/1538835648999829512?s=20&t=Sci4DoDlsezsTx-2EF8IfA
https://zn.ua/UKRAINE/ukrainskie-zashchitniki-udarili-po-vyshkam-bojko-v-chernom-more.html

Я начинаю нервничать за нашу газодобычу в Полтавской обл.. Хотя... ракета стоит дороже чем та буровая
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:02

  sequence написав:
  alexop написав:
  alibob написав:В телеграмі пишуть, що це не Зміїний, а газові вишки в морі.

Сьогодні вранці наші війська завдали удару💥 по бурових платформах «Чорноморнафтогазу», врятовано 5 людей, 3 з них поранено, пошуки продовжуються!

https://twitter.com/Hektor6666/status/1538835648999829512?s=20&t=Sci4DoDlsezsTx-2EF8IfA
https://zn.ua/UKRAINE/ukrainskie-zashchitniki-udarili-po-vyshkam-bojko-v-chernom-more.html

Я начинаю нервничать за нашу газодобычу в Полтавской обл.. Хотя... ракета стоит дороже чем та буровая

Ракета, возможно, дороже.
А газ, который нам придётся закупать на Западе?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:04

  andrijk777 написав:Ось в цьому питанні мені не все так очевидно.
Ну Київ все-таки не Крим. Очевидно що в Криму були проросійські настрої, в Києві ні. Як можна було думати що Київ буде зустрічати рашистів з радістю "так як Крим"???
Ну все-таки не повні ідіоти в Кремлі сидять. Є ж якість соцопитування громадської думки.
Не зрозумілий цей момент до кінця для мене. Можливо думали що саме влада(Зе і депутати) втече.
Зря Вы о них так. Идиоты, самые настоящие идиоты. Вы бы послушали их пропагандонов, Маркова например. Все они об этом твердили как под копирку. К тому же 4 ярда на это было потрачено. Вернее разворовано. Никто ни на какие соцопросы не реагировал. Они сами верят в свое же вранье, типа все соцопросы в Украине фальсифицирует власть и их "кураторы с Запада". :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:05

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  mephala написав:edvardd

если еше как то можно понять что не было многоуровневой защиты на север от Киева (у луки до последнего покупали топливо сидя на этой игле в то же время обвиняя европейцев что они сели на газовую иглу), то отсутствие защиты на юге где с 14го года рисуют малоросию - вот это вызывает недоумение. да и АЭС с каналом это что ни наесть первые цели рашистов для обеспечения крыма.
а если подумать что Херсон полностью лежит на правом берегу Днепра - его захват за 2 дня вызывает еще большее недоумение. Да и Мелитополь тоже сдали быстро.

Що тут дивуватись?
По сухопутному коридору і воді у Крим імовіно був договорняк, напевно ще в Омані, тому і не готували там нічого, розміновували і т.д. А от похід на Київ, АЕС, Херсон... у договорняк не входили, довелось терміново залучати до оборони Залужного, Марченко... Тому то і розслідування "не на часі".

Вы уже не первый раз пишете о "договорняках".
Пожалуйста, уточните, кого с кем.
Кто с нашей стороны договаривался отдать Мариуполь, Мелитополь, Херсон?
Можете? Без намёков, прямо?

Це слідство повинно встановити, яке "не на часі".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:06

Ещё 2 новости с Запада.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо обвинил свою партию в подрыве усилий правительства по поддержке Украины в условиях продолжающегося вторжения России.

В своем заявлении г-н Ди Майо сказал, что правительство должно защищать ценности демократии и свободы, добавив, что, хотя все хотят мира, президент России Владимир Путин ведет войну.

Далее он сказал, что члены его партии «Движение пяти звезд» нападали на него с «ненавистью» и создавали проблемы правительству и его репутации в отношениях с партнерами по ЕС.

«(Это) незрелое отношение, которое имеет тенденцию создавать напряженность и нестабильность внутри правительства», — сказал он.

Комментарии прозвучали, когда премьер-министру Италии Марио Драги во вторник предстоит важное голосование в парламенте по Украине, при этом некоторые пятизвездочные члены хотят ограничить Италию от дальнейшей отправки оружия в Киев.

https://news.sky.com/story/ukraine-news-live-war-russia-putin-eu-membership-12541713?postid=4043601#liveblog-body

.... Но даже если кандидатуре будет дан зеленый свет, могут пройти годы, прежде чем страна получит статус полноправного члена.

Во-первых, вступление в ЕС означает выполнение строгих условий и соблюдение законов ЕС.

Эти требования, в том числе гарантия демократического правления и создание конкурентной рыночной экономики, гораздо труднее выполнить во время войны, и нет никаких признаков того, что конфликт закончится.

Украина также станет огромным дополнением к блоку. 750 мест в Европейском парламенте разделены в зависимости от населения, и большой размер Украины приведет к тому, что другие страны потеряют места и власть. ......

https://news.sky.com/story/ukraine-news-live-war-russia-putin-eu-membership-12541713?postid=4045225#liveblog-body
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ракета, возможно, дороже.
А газ, который нам придётся закупать на Западе?

Сомневаюсь, что приказ о поражении такой цели отдаёт лейтенант.
alexop
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:07

  ЛАД написав:.. А нужно задержать Россию в Украине, ослабив росс. армию, заставив её израсходовать, по крайней мере, значительную часть современного оружия, увидеть её слабые места, проверить на практике в условиях большой войны современные тактические приёмы и разработки и т.д.
..

так не пойдет. Не нужно недооценивать врага. Они тоже быстро учатся, в частности, одуплились, что без беспилотных систем и контрбатарейной борьбы наступать нереально, что без цельного фронта потери зашкаливают. К новому году они также подтянут "хвосты" по технике и отработают тактику применения.
А оружие это железо - построят новое.
Нам нужно именно сейчас, именно сегодня много оружия и наступать, иначе процесс может затянуться на годы
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:08

  ЛАД написав:..
А газ, который нам придётся закупать на Западе?

столько не дадут. Размер внутренней добычи серьезный.
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