mephala написав:

если еше как то можно понять что не было многоуровневой защиты на север от Киева (у луки до последнего покупали топливо сидя на этой игле в то же время обвиняя европейцев что они сели на газовую иглу), то отсутствие защиты на юге где с 14го года рисуют малоросию - вот это вызывает недоумение. да и АЭС с каналом это что ни наесть первые цели рашистов для обеспечения крыма.а если подумать что Херсон полностью лежит на правом берегу Днепра - его захват за 2 дня вызывает еще большее недоумение. Да и Мелитополь тоже сдали быстро.