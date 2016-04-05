Goodman написав:--------------- Грйс-мэн Любители "газових камер та крематоріїв" и "тотального знищення" не хотят посетить фронт, и сделать вклад в приближение цели своими руками? -------------- нажаль, там такі методи не доступні. не дозволяють, бо відразу - за допомогою кучі мобілок стане доступно всьому світу. відверне западних партнерів. Те що робили праотці козаки і ПЕРЕМАГАЛИ, нажаль ми втілити не можемо.
А хотелось бы? Останавливает только опасность розголосу и "відверне западних партнерів"?
Тот же "железный занавес" 2.0 отлично показывает, что "если нельзя, но очень хочется -- то можно"...
Так они же орки. А мы? Поэтому хотелось увидеть ответ не от Вас, а от Goodman.
andrijk777 написав:Ось в цьому питанні мені не все так очевидно. Ну Київ все-таки не Крим. Очевидно що в Криму були проросійські настрої, в Києві ні. Як можна було думати що Київ буде зустрічати рашистів з радістю "так як Крим"??? Ну все-таки не повні ідіоти в Кремлі сидять. Є ж якість соцопитування громадської думки. Не зрозумілий цей момент до кінця для мене. Можливо думали що саме влада(Зе і депутати) втече.
Зря Вы о них так. Идиоты, самые настоящие идиоты. Вы бы послушали их пропагандонов, Маркова например. Все они об этом твердили как под копирку. К тому же 4 ярда на это было потрачено. Вернее разворовано. Никто ни на какие соцопросы не реагировал. Они сами верят в свое же вранье, типа все соцопросы в Украине фальсифицирует власть и их "кураторы с Запада".
если еше как то можно понять что не было многоуровневой защиты на север от Киева (у луки до последнего покупали топливо сидя на этой игле в то же время обвиняя европейцев что они сели на газовую иглу), то отсутствие защиты на юге где с 14го года рисуют малоросию - вот это вызывает недоумение. да и АЭС с каналом это что ни наесть первые цели рашистов для обеспечения крыма. а если подумать что Херсон полностью лежит на правом берегу Днепра - его захват за 2 дня вызывает еще большее недоумение. Да и Мелитополь тоже сдали быстро.
Що тут дивуватись? По сухопутному коридору і воді у Крим імовіно був договорняк, напевно ще в Омані, тому і не готували там нічого, розміновували і т.д. А от похід на Київ, АЕС, Херсон... у договорняк не входили, довелось терміново залучати до оборони Залужного, Марченко... Тому то і розслідування "не на часі".
Вы уже не первый раз пишете о "договорняках". Пожалуйста, уточните, кого с кем. Кто с нашей стороны договаривался отдать Мариуполь, Мелитополь, Херсон? Можете? Без намёков, прямо?
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо обвинил свою партию в подрыве усилий правительства по поддержке Украины в условиях продолжающегося вторжения России.
В своем заявлении г-н Ди Майо сказал, что правительство должно защищать ценности демократии и свободы, добавив, что, хотя все хотят мира, президент России Владимир Путин ведет войну.
Далее он сказал, что члены его партии «Движение пяти звезд» нападали на него с «ненавистью» и создавали проблемы правительству и его репутации в отношениях с партнерами по ЕС.
«(Это) незрелое отношение, которое имеет тенденцию создавать напряженность и нестабильность внутри правительства», — сказал он.
Комментарии прозвучали, когда премьер-министру Италии Марио Драги во вторник предстоит важное голосование в парламенте по Украине, при этом некоторые пятизвездочные члены хотят ограничить Италию от дальнейшей отправки оружия в Киев.
.... Но даже если кандидатуре будет дан зеленый свет, могут пройти годы, прежде чем страна получит статус полноправного члена.
Во-первых, вступление в ЕС означает выполнение строгих условий и соблюдение законов ЕС.
Эти требования, в том числе гарантия демократического правления и создание конкурентной рыночной экономики, гораздо труднее выполнить во время войны, и нет никаких признаков того, что конфликт закончится.
Украина также станет огромным дополнением к блоку. 750 мест в Европейском парламенте разделены в зависимости от населения, и большой размер Украины приведет к тому, что другие страны потеряют места и власть. ......
ЛАД написав:.. А нужно задержать Россию в Украине, ослабив росс. армию, заставив её израсходовать, по крайней мере, значительную часть современного оружия, увидеть её слабые места, проверить на практике в условиях большой войны современные тактические приёмы и разработки и т.д. ..
так не пойдет. Не нужно недооценивать врага. Они тоже быстро учатся, в частности, одуплились, что без беспилотных систем и контрбатарейной борьбы наступать нереально, что без цельного фронта потери зашкаливают. К новому году они также подтянут "хвосты" по технике и отработают тактику применения. А оружие это железо - построят новое. Нам нужно именно сейчас, именно сегодня много оружия и наступать, иначе процесс может затянуться на годы