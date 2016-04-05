RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13811382138313841385>
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:11

  sequence написав: Я начинаю нервничать за нашу газодобычу в Полтавской обл.. Хотя... ракета стоит дороже чем та буровая

Росіяни здійснили ракетний удар по газопереробному підприємству на Харківщині
18 червня, 2022 субота
19:25
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 686
З нами з: 10.10.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:12

  alexop написав:
  ЛАД написав:Ракета, возможно, дороже.
А газ, который нам придётся закупать на Западе?

Сомневаюсь, что приказ о поражении такой цели отдаёт лейтенант.

буровые снесли тоже не случайно.
sequence
 
Повідомлень: 6545
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1954 раз.
Подякували: 1792 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:22

  Грйс-мэн написав:Арестович про "маленькую культуру" и "анти-россию"



Большое спасибо за ссылку!
Интересная беседа. Есть, конечно, и спорные вещи, по которым необходимо обсуждение, но именно обсуждение, а не истерики о "зраде".
К сожалению, здесь это пресекается, посты удаляются и отправляют на помывку.
Будем ждать, когда "Европа нас поправит"?
Мелкий пример.
Здесь когда-то ещё почти в начале войны обсуждали ролик, где наши "достреливали" раненных росс. солдат.
Я тогда писал, что понимаю, что в условиях активных боевых действий могут быть ситуации, когда это необходимо. Но в любом случае, такое нельзя не то что выкладывать в инет, но даже и снимать.
Точно так же нехорошо смотрелись кадры "допросов" пленных.
Тогда меня тоже обвиняли в "защите русских", "любви к России" и банили.
Чуть позже Европа намекнула, что это... нехорошо и нарушение международных законов. После этого такие ролики как по мановению руки исчезли.
Сегодняшние беседы с пленными выглядят совершенно иначе.

Сегодняшние запреты русского языка прямо противоречат европейским законам о правах нацменьшинств (под которыми мы, по-моему, тоже подписались).
Тоже будем ждать, пока нас "поправят"?

Вопрос к модераторам убрал. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22508
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:23

  alex_dvornichenko написав:
  sequence написав: Я начинаю нервничать за нашу газодобычу в Полтавской обл.. Хотя... ракета стоит дороже чем та буровая

Росіяни здійснили ракетний удар по газопереробному підприємству на Харківщині
18 червня, 2022 субота
19:25
Получается наши отомстили? Но газовая война нам не совсем кстати. Их вышки в Сибири, а у нас совсем близко от фронта.
otg
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:25

  alexop написав:
  ЛАД написав:Ракета, возможно, дороже.
А газ, который нам придётся закупать на Западе?

Сомневаюсь, что приказ о поражении такой цели отдаёт лейтенант.

Конечно, нет. Если только он не в дупель пьяный. :)
Но при чём тут лейтенант, не понял. Речь шла об обстреле/бомбардировке нашей газодобычи.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22508
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:27

  ЛАД написав:\\\
Сегодняшние запреты русского языка прямо противоречат европейским законам о правах нацменьшинств (под которыми мы, по-моему, тоже подписались).
Тоже будем ждать, пока нас "поправят"?

Вроде не особо: языком все так же можно пользоваться... Ну или хотелось бы эти нормы увидеть.

Почему бы и нет? -- штрафов/санкций за это не предвидится.
_hunter
 
Повідомлень: 6997
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:27

  sequence написав:
  ЛАД написав:.. А нужно задержать Россию в Украине, ослабив росс. армию, заставив её израсходовать, по крайней мере, значительную часть современного оружия, увидеть её слабые места, проверить на практике в условиях большой войны современные тактические приёмы и разработки и т.д.
..

так не пойдет. Не нужно недооценивать врага. Они тоже быстро учатся, в частности, одуплились, что без беспилотных систем и контрбатарейной борьбы наступать нереально, что без цельного фронта потери зашкаливают. К новому году они также подтянут "хвосты" по технике и отработают тактику применения.
А оружие это железо - построят новое.
Нам нужно именно сейчас, именно сегодня много оружия и наступать, иначе процесс может затянуться на годы

Нам нужно, кровь из носа.
Но я писал не о нас, а о "западных партнёрах". Им нужно?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22508
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:30

  sequence написав:
  ЛАД написав:..
А газ, который нам придётся закупать на Западе?

столько не дадут. Размер внутренней добычи серьезный.

Вы же боялись, что наши буровые разбомбят?
А стараться сделать это точно будут.
Если им это удастся, будет ли у нас "размер внутренней добычи серьезный"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22508
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:33

  Успіх написав:Снігурівка... - там десь за нею - то реально орки дуже сильно закріпились - вкопались і позаливали свої укриття бетоном! Кажуть, що навіть, техніку свою повкопували!
І повірте мені, що в них не тільки старі танки на озброєнні. Нажаль :roll:


мне тоже рассказывали что вкапывают танки. и когда мы ржали с них что они воруют двери и ворота - то они их снимали что бы накрывать выкопанную яму для танка. из ямы только дуло торчит. если хорошо замаскировано то обнаружить можно только подойдя совсем рядом.
если что - сам не видел. рассказывали с херсонских степей.
mephala
 
Повідомлень: 7469
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:38

  Starikan написав:
  detroytred написав: Особисто я не виключаю варіанту прямого зіткнення НАТО та рашки.
Повноцінного бойового зіткнення формату, як зараз з нами.
Тобто тільки за виключенням ЯЗ та обмеження лупити по території країн, окрім України.
Як аргумент - Корейська війна.
Фактично навіть більше ніж НАТО сили воювали з Китаєм. До речі, з отим ще не технологічним, як тепер, Китаєм.

Ну і чим все скінчилося? Ота війна "технологічної Америки" з "нетехнологічним Китаєм"? З "нетехнологічним В'єтнамом"? З "нетехнологічним Афганом".
Воюють не роботи, а люди. І перемагають ті, хто здатні піти на все для перемоги.

А хто вам сказав що Америка "піде на все для перемоги" задля наприклад Естонії?
Ви думаєте США буде воювати за Естонію по повній програмі? Я дуже і дуже сумніваюсь.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3696
З нами з: 11.11.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13811382138313841385>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alexop і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96707
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 455029
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3096
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1407)
20.06.2022 15:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.