Додано: Пон 20 чер, 2022 13:22

Грйс-мэн написав: Арестович про "маленькую культуру" и "анти-россию"



Арестович про "маленькую культуру" и "анти-россию"

Большое спасибо за ссылку!Интересная беседа. Есть, конечно, и спорные вещи, по которым необходимо обсуждение, но именно обсуждение, а не истерики о "зраде".К сожалению, здесь это пресекается, посты удаляются и отправляют на помывку.Будем ждать, когда "Европа нас поправит"?Мелкий пример.Здесь когда-то ещё почти в начале войны обсуждали ролик, где наши "достреливали" раненных росс. солдат.Я тогда писал, что понимаю, что в условиях активных боевых действий могут быть ситуации, когда это необходимо. Но в любом случае, такое нельзя не то что выкладывать в инет, но даже и снимать.Точно так же нехорошо смотрелись кадры "допросов" пленных.Тогда меня тоже обвиняли в "защите русских", "любви к России" и банили.Чуть позже Европа намекнула, что это... нехорошо и нарушение международных законов. После этого такие ролики как по мановению руки исчезли.Сегодняшние беседы с пленными выглядят совершенно иначе.Сегодняшние запреты русского языка прямо противоречат европейским законам о правах нацменьшинств (под которыми мы, по-моему, тоже подписались).Тоже будем ждать, пока нас "поправят"?Вопрос к модераторам убрал.