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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 чер, 2022 13:11
sequence написав:
Я начинаю нервничать за нашу газодобычу в Полтавской обл.. Хотя... ракета стоит дороже чем та буровая
Росіяни здійснили ракетний удар по газопереробному підприємству на Харківщині
18 червня, 2022 субота
19:25
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alex_dvornichenko
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Додано: Пон 20 чер, 2022 13:12
alexop написав: ЛАД написав:
Ракета, возможно, дороже.
А газ, который нам придётся закупать на Западе?
Сомневаюсь, что приказ о поражении такой цели отдаёт лейтенант.
буровые снесли тоже не случайно.
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sequence
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Додано: Пон 20 чер, 2022 13:22
Грйс-мэн написав:
Арестович про "маленькую культуру" и "анти-россию"
Большое спасибо за ссылку!
Интересная беседа. Есть, конечно, и спорные вещи, по которым необходимо обсуждение, но именно обсуждение, а не истерики о "зраде".
К сожалению, здесь это пресекается, посты удаляются и отправляют на помывку.
Будем ждать, когда "Европа нас поправит"?
Мелкий пример.
Здесь когда-то ещё почти в начале войны обсуждали ролик, где наши "достреливали" раненных росс. солдат.
Я тогда писал, что понимаю, что в условиях активных боевых действий могут быть ситуации, когда это необходимо. Но в любом случае, такое нельзя не то что выкладывать в инет, но даже и снимать.
Точно так же нехорошо смотрелись кадры "допросов" пленных.
Тогда меня тоже обвиняли в "защите русских", "любви к России" и банили.
Чуть позже Европа намекнула, что это... нехорошо и нарушение международных законов. После этого такие ролики как по мановению руки исчезли.
Сегодняшние беседы с пленными выглядят совершенно иначе.
Сегодняшние запреты русского языка прямо противоречат европейским законам о правах нацменьшинств (под которыми мы, по-моему, тоже подписались).
Тоже будем ждать, пока нас "поправят"?
Вопрос к модераторам убрал.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 13:23
alex_dvornichenko написав: sequence написав:
Я начинаю нервничать за нашу газодобычу в Полтавской обл.. Хотя... ракета стоит дороже чем та буровая
Росіяни здійснили ракетний удар по газопереробному підприємству на Харківщині
18 червня, 2022 субота
19:25
Получается наши отомстили? Но газовая война нам не совсем кстати. Их вышки в Сибири, а у нас совсем близко от фронта.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 13:25
alexop написав: ЛАД написав:
Ракета, возможно, дороже.
А газ, который нам придётся закупать на Западе?
Сомневаюсь, что приказ о поражении такой цели отдаёт лейтенант.
Конечно, нет. Если только он не в дупель пьяный.
Но при чём тут лейтенант, не понял. Речь шла об обстреле/бомбардировке нашей газодобычи.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 13:27
ЛАД написав:
\\\
Сегодняшние запреты русского языка прямо противоречат европейским законам о правах нацменьшинств
(под которыми мы, по-моему, тоже подписались).Тоже будем ждать, пока нас "поправят"?
Вроде не особо: языком все так же можно пользоваться... Ну или хотелось бы эти нормы увидеть.
Почему бы и нет? -- штрафов/санкций за это не предвидится.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 13:27
sequence написав: ЛАД написав:
.. А нужно задержать Россию в Украине, ослабив росс. армию, заставив её израсходовать, по крайней мере, значительную часть современного оружия, увидеть её слабые места, проверить на практике в условиях большой войны современные тактические приёмы и разработки и т.д.
..
так не пойдет. Не нужно недооценивать врага. Они тоже быстро учатся, в частности, одуплились, что без беспилотных систем и контрбатарейной борьбы наступать нереально, что без цельного фронта потери зашкаливают. К новому году они также подтянут "хвосты" по технике и отработают тактику применения.
А оружие это железо - построят новое.
Нам нужно именно сейчас, именно сегодня много оружия и наступать, иначе процесс может затянуться на годы
Нам нужно, кровь из носа.
Но я писал не о нас, а о "западных партнёрах". Им нужно?
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Додано: Пон 20 чер, 2022 13:30
sequence написав: ЛАД написав:
..
А газ, который нам придётся закупать на Западе?
столько не дадут. Размер внутренней добычи серьезный.
Вы же боялись, что наши буровые разбомбят?
А стараться сделать это точно будут.
Если им это удастся, будет ли у нас "размер внутренней добычи серьезный"?
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Додано: Пон 20 чер, 2022 13:33
Успіх написав:
Снігурівка... - там десь за нею - то реально орки дуже сильно закріпились - вкопались і позаливали свої укриття бетоном! Кажуть, що навіть, техніку свою повкопували!
І повірте мені, що в них не тільки старі танки на озброєнні. Нажаль
мне тоже рассказывали что вкапывают танки. и когда мы ржали с них что они воруют двери и ворота - то они их снимали что бы накрывать выкопанную яму для танка. из ямы только дуло торчит. если хорошо замаскировано то обнаружить можно только подойдя совсем рядом.
если что - сам не видел. рассказывали с херсонских степей.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 13:38
Starikan написав: detroytred написав:
Особисто я не виключаю варіанту прямого зіткнення НАТО та рашки.
Повноцінного бойового зіткнення формату, як зараз з нами.
Тобто тільки за виключенням ЯЗ та обмеження лупити по території країн, окрім України.
Як аргумент - Корейська війна.
Фактично навіть більше ніж НАТО сили воювали з Китаєм. До речі, з отим ще не технологічним, як тепер, Китаєм.
Ну і чим все скінчилося? Ота війна "технологічної Америки" з "нетехнологічним Китаєм"? З "нетехнологічним В'єтнамом"? З "нетехнологічним Афганом".
Воюють не роботи, а люди. І перемагають ті, хто здатні піти на все для перемоги.
А хто вам сказав що Америка "піде на все для перемоги" задля наприклад Естонії?
Ви думаєте США буде воювати за Естонію по повній програмі? Я дуже і дуже сумніваюсь.
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