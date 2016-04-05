ЛАД написав:\\\ Сегодняшние запреты русского языка прямо противоречат европейским законам о правах нацменьшинств (под которыми мы, по-моему, тоже подписались). Тоже будем ждать, пока нас "поправят"?
Вроде не особо: языком все так же можно пользоваться... Ну или хотелось бы эти нормы увидеть.
Почему бы и нет? -- штрафов/санкций за это не предвидится.
Спорный вопрос. За "дострел" и допросы пленных тоже не предвиделось. Их и не было. Но прекратилось. Кроме пользования языком есть ещё право на обучение на родном языку и пр. А в западных областях уже бывают ситуации ограничения права пользоваться. Не законодательно, а на бытовом уровне. Тем не менее. Без всяких "штрафов/санкций" достаточно намекнуть, что это может привести к ограничению поставок. Ну и может сильно отразиться на переходе из кандидатов в члены ЕС. Хотя это и так далёкая перспектива.
Блин, как надоели обстрелы! Сейчас опять. Без объявления возд. тревоги.
detroytred написав: Особисто я не виключаю варіанту прямого зіткнення НАТО та рашки. Повноцінного бойового зіткнення формату, як зараз з нами. Тобто тільки за виключенням ЯЗ та обмеження лупити по території країн, окрім України. Як аргумент - Корейська війна. Фактично навіть більше ніж НАТО сили воювали з Китаєм. До речі, з отим ще не технологічним, як тепер, Китаєм.
Ну і чим все скінчилося? Ота війна "технологічної Америки" з "нетехнологічним Китаєм"? З "нетехнологічним В'єтнамом"? З "нетехнологічним Афганом". Воюють не роботи, а люди. І перемагають ті, хто здатні піти на все для перемоги.
А хто вам сказав що Америка "піде на все для перемоги" задля наприклад Естонії? Ви думаєте США буде воювати за Естонію по повній програмі? Я дуже і дуже сумніваюсь.
Само собою - не піде на все ... Зараз у штатів стратегія направлена на суттєве ослаблення в усіх областях московії . В ідеалі - на задвірки світової політики та економіки . Ми просто на рубежі . Тому і лендліз і таке інше ... Розкручування політики недопустимості переділу кордонів в принципі . Хоча як там - переможцям усе - переможеним як вийде ... Якби знали як всі боєголовки "анулювати" одномоментно - тоді взагалі б було все інакше ...
ЛАД написав:Но при чём тут лейтенант, не понял. Речь шла об обстреле/бомбардировке нашей газодобычи.
Какая НАША газодобыча? Эти "вышки Бойко" русофашисты у нас УКРАЛИ. А сейчас на них было установлено ПВО.
Так, определитесь: 1. Они Украинские? Но захваченные оккупантом. И там устроено центр ПВО над Чёрным морем. 2. Они РФские, что развивают нефтегазодобычу ... - на шельфе Украины? 3. Капиталовложения на их сооружение чьи, и чья территория?
Kudrjavuy написав:Так, определитесь: 1. Они Украинские? Но захваченные оккупантом. И там устроено центр ПВО над Чёрным морем. 2. Они РФские, что развивают нефтегазодобычу ... - на шельфе Украины? 3. Капиталовложения на их сооружение чьи, и чья территория?
Я в полемику вступать не буду. Произошло уничтожение врага и я рад, что их стало меньше.