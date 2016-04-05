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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1382138313841385>
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Привезли новую форму. Ребята до нужного времени оставили ее на куче и пошли по позициям. Позже медик решил вернуться — что-то себе подобрать, а там уже восемь оккупантов роются в нашей форме»
https://inforesist.org/medik-vsu-vzyal- ... uyu-formu/

заблудились что ли опять :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 13:57

  Успіх написав:
  Starikan написав:Успіх
Місцеві злили місце знаходження?

Читаю в Вайбері - що реально місцеві зливають саме по нашому напрямку :twisted:
Але думаю, що все ж таки - нас засік дрон!(ми три тижні там ночували/по тижневі змінювались лише бойові розрахунки і связисти)

тут детальніше
Напад росії і білорусі на Україну

Надеюсь, удача и дальше будет с Вами!
Если Вы верующий, то сил и внимания Вашему ангелу-хранителю!

P.s. А где Вы видите, что вас сливают местные? Я не сильно доверял бы сообщениям в вайбере, хотя это, конечно, возможно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:05

Кто знает, какая ситуация в Херсонской области с интернетом?
По-прежнему не работает?
yanyura уже с 30 мая не появляется.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:07

  _hunter написав:
  ЛАД написав:\\\
Сегодняшние запреты русского языка прямо противоречат европейским законам о правах нацменьшинств (под которыми мы, по-моему, тоже подписались).
Тоже будем ждать, пока нас "поправят"?

Вроде не особо: языком все так же можно пользоваться... Ну или хотелось бы эти нормы увидеть.

Почему бы и нет? -- штрафов/санкций за это не предвидится.

Спорный вопрос.
За "дострел" и допросы пленных тоже не предвиделось. Их и не было.
Но прекратилось.
Кроме пользования языком есть ещё право на обучение на родном языку и пр.
А в западных областях уже бывают ситуации ограничения права пользоваться. Не законодательно, а на бытовом уровне. Тем не менее.
Без всяких "штрафов/санкций" достаточно намекнуть, что это может привести к ограничению поставок.
Ну и может сильно отразиться на переходе из кандидатов в члены ЕС. Хотя это и так далёкая перспектива.

Блин, как надоели обстрелы! Сейчас опять. Без объявления возд. тревоги.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:11

  ЛАД написав:Вы уже не первый раз пишете о "договорняках".
Пожалуйста, уточните, кого с кем.
Кто с нашей стороны договаривался отдать Мариуполь, Мелитополь, Херсон?
Можете? Без намёков, прямо?

Интересно, почему, когда Вам об этом писали на параллельной ветке годами ранее и прогнозировали, как следствие эту ситуацию - Вы включали "цилю"?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:15

  andrijk777 написав:
  Starikan написав:
  detroytred написав: Особисто я не виключаю варіанту прямого зіткнення НАТО та рашки.
Повноцінного бойового зіткнення формату, як зараз з нами.
Тобто тільки за виключенням ЯЗ та обмеження лупити по території країн, окрім України.
Як аргумент - Корейська війна.
Фактично навіть більше ніж НАТО сили воювали з Китаєм. До речі, з отим ще не технологічним, як тепер, Китаєм.

Ну і чим все скінчилося? Ота війна "технологічної Америки" з "нетехнологічним Китаєм"? З "нетехнологічним В'єтнамом"? З "нетехнологічним Афганом".
Воюють не роботи, а люди. І перемагають ті, хто здатні піти на все для перемоги.

А хто вам сказав що Америка "піде на все для перемоги" задля наприклад Естонії?
Ви думаєте США буде воювати за Естонію по повній програмі? Я дуже і дуже сумніваюсь.

Само собою - не піде на все ... Зараз у штатів стратегія направлена на суттєве ослаблення в усіх областях московії . В ідеалі - на задвірки світової політики та економіки . Ми просто на рубежі . Тому і лендліз і таке інше ... Розкручування політики недопустимості переділу кордонів в принципі . Хоча як там - переможцям усе - переможеним як вийде ... Якби знали як всі боєголовки "анулювати" одномоментно - тоді взагалі б було все інакше ...
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но при чём тут лейтенант, не понял. Речь шла об обстреле/бомбардировке нашей газодобычи.

Какая НАША газодобыча? Эти "вышки Бойко" русофашисты у нас УКРАЛИ. А сейчас на них было установлено ПВО.
А лейтенант, единолично врятли принимает решение, на какую цель использовавть ценые ракеты.
Востаннє редагувалось alexop в Пон 20 чер, 2022 14:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:26

  alexop написав:
  ЛАД написав:Но при чём тут лейтенант, не понял. Речь шла об обстреле/бомбардировке нашей газодобычи.

Какая НАША газодобыча? Эти "вышки Бойко" русофашисты у нас УКРАЛИ. А сейчас на них было установлено ПВО.

Так, определитесь:
1. Они Украинские? Но захваченные оккупантом. И там устроено центр ПВО над Чёрным морем.
2. Они РФские, что развивают нефтегазодобычу ... - на шельфе Украины?
3. Капиталовложения на их сооружение чьи, и чья территория?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:29

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

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Востаннє редагувалось Успіх в Пон 20 чер, 2022 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Так, определитесь:
1. Они Украинские? Но захваченные оккупантом. И там устроено центр ПВО над Чёрным морем.
2. Они РФские, что развивают нефтегазодобычу ... - на шельфе Украины?
3. Капиталовложения на их сооружение чьи, и чья территория?

Я в полемику вступать не буду. Произошло уничтожение врага и я рад, что их стало меньше.
alexop
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