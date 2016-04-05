В тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області у приміщенні місцевої лікарні розмістились близько 40 військових окупаційної армії. З метою «кругової охорони», вони розосередили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді «розтяжок». Після цього з території одного із прилеглих господарств зайшла коза. В результаті хаотичного руху, тварина «знешкодила» декілька гранат. Внаслідок ланцюгового спрацювання боєприпасів кілька рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості.
и кстати, народ, отделяйте мух от котлет по Змеиному били в 4 утра, по вышкам в 8 ...