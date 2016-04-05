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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1382138313841385
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:32

козе медаль...

В тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області у приміщенні місцевої лікарні розмістились близько 40 військових окупаційної армії. З метою «кругової охорони», вони розосередили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді «розтяжок». Після цього з території одного із прилеглих господарств зайшла коза. В результаті хаотичного руху, тварина «знешкодила» декілька гранат. Внаслідок ланцюгового спрацювання боєприпасів кілька рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості.


и кстати, народ, отделяйте мух от котлет по Змеиному били в 4 утра, по вышкам в 8 ...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:41

  ЛАД написав:Блин, как надоели обстрелы! Сейчас опять. Без объявления возд. тревоги.

К этому начинаешь привыкать.
Позже, понимать КТО и Зачем нас опускает ниже плинтуса.
Враждебно ставиться ко всем идиотам.
Начинаешь негативно ставиться к воровским губошлёпам, обдарованной шелупони, что по по оределению работает на Врага, уничтожая изнутри остатки Украины. :evil:
...........................................................
- Набираешься ума. :cry:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні знову багато бавовни 👹
Північно-західне узбережжя Чорного моря, накриття складів в окупованих містах Донецької області. Ще один склад в Донецьку🔥
Недарма ми стали більше дефіцитних "Точок-У" використовувати 👹👹👹
І це ще М30/М31 на фронті не використовуються 😂
alexop
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