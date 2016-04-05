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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1383138413851386>
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:41

  ЛАД написав:Блин, как надоели обстрелы! Сейчас опять. Без объявления возд. тревоги.

К этому начинаешь привыкать.
Позже, понимать КТО и Зачем нас опускает ниже плинтуса.
Враждебно ставиться ко всем идиотам.
Начинаешь негативно ставиться к воровским губошлёпам, обдарованной шелупони, что по по оределению работает на Врага, уничтожая изнутри остатки Украины. :evil:
...........................................................
- Набираешься ума. :cry:
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні знову багато бавовни 👹
Північно-західне узбережжя Чорного моря, накриття складів в окупованих містах Донецької області. Ще один склад в Донецьку🔥
Недарма ми стали більше дефіцитних "Точок-У" використовувати 👹👹👹
І це ще М30/М31 на фронті не використовуються 😂
alexop
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:46

  edvardd написав:В тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області у приміщенні місцевої лікарні розмістились близько 40 військових окупаційної армії. З метою «кругової охорони», вони розосередили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді «розтяжок». Після цього з території одного із прилеглих господарств зайшла коза. В результаті хаотичного руху, тварина «знешкодила» декілька гранат. Внаслідок ланцюгового спрацювання боєприпасів кілька рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості.


и кстати, народ, отделяйте мух от котлет по Змеиному били в 4 утра, по вышкам в 8 ...

Орки вчера отработали тяжелым от Орехово до Гуляйполя - Великой Новосёловки включительно. :cry: С некоторым связи нет до сих пор.
А село Кінські Роздори - красивое, среди степи с переходом в Приазовье - там виды на 20-30 км вокруг.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:46

  alexop написав:
  ЛАД написав:Но при чём тут лейтенант, не понял. Речь шла об обстреле/бомбардировке нашей газодобычи.

Какая НАША газодобыча? Эти "вышки Бойко" русофашисты у нас УКРАЛИ. А сейчас на них было установлено ПВО.
А лейтенант, единолично врятли принимает решение, на какую цель использовавть ценые ракеты.

В смысле, "какая"? Вся Полтавская область качает нефть, и газ там является сопутствующим продуктом. И эти мощности регулярно бомбят. Немалая добыча в харьковской области (позавчера бомбанули шебелинку, кстати), сумской, Черниговской. Ну, и в Прикарпатье небольшие объемы, само собой (это ещё со времён австро-венгрии)
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 14:51

  ЛАД написав:
  Успіх написав:
  Starikan написав:Успіх
Місцеві злили місце знаходження?

Читаю в Вайбері - що реально місцеві зливають саме по нашому напрямку :twisted:
Але думаю, що все ж таки - нас засік дрон!(ми три тижні там ночували/по тижневі змінювались лише бойові розрахунки і связисти)

тут детальніше
Напад росії і білорусі на Україну

Надеюсь, удача и дальше будет с Вами!
Если Вы верующий, то сил и внимания Вашему ангелу-хранителю!

P.s. А где Вы видите, что вас сливают местные? Я не сильно доверял бы сообщениям в вайбере, хотя это, конечно, возможно.

Дякую!

====
Просто, я підписаний на одну волонтерську групу в Вайбері, а там викладали скріни "здачі наших позицій".
Там було сказано, які села... - а в них випитували точні координати за винагороду :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:12

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:\\\
Сегодняшние запреты русского языка прямо противоречат европейским законам о правах нацменьшинств (под которыми мы, по-моему, тоже подписались).
Тоже будем ждать, пока нас "поправят"?

Вроде не особо: языком все так же можно пользоваться... Ну или хотелось бы эти нормы увидеть.

Почему бы и нет? -- штрафов/санкций за это не предвидится.

Спорный вопрос.
За "дострел" и допросы пленных тоже не предвиделось. Их и не было.
Но прекратилось.
Кроме пользования языком есть ещё право на обучение на родном языку и пр.
А в западных областях уже бывают ситуации ограничения права пользоваться. Не законодательно, а на бытовом уровне. Тем не менее.
\\\

И тут прекратится -- если "намекнут". Я, собственно, об этом.

А на бытовом уровне -- никакие "европейские нормы" (все же хотелось бы их увидеть :wink: ) не могут заставить человека общаться на языке, которого он не знает.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:23

  alexop написав:
Сьогодні знову багато бавовни 👹
Північно-західне узбережжя Чорного моря, накриття складів в окупованих містах Донецької області. Ще один склад в Донецьку🔥
Недарма ми стали більше дефіцитних "Точок-У" використовувати 👹👹👹
І це ще М30/М31 на фронті не використовуються 😂

где то под Одессой...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:28

edvardd нафіга розповюджувати фейки? Фото 100% зроблено не в Україні?
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:32

  alexop написав:
  ЛАД написав:Но при чём тут лейтенант, не понял. Речь шла об обстреле/бомбардировке нашей газодобычи.

Какая НАША газодобыча? Эти "вышки Бойко" русофашисты у нас УКРАЛИ. А сейчас на них было установлено ПВО.
А лейтенант, единолично врятли принимает решение, на какую цель использовавть ценые ракеты.

sequence писал(а):
..........
Я начинаю нервничать за нашу газодобычу в Полтавской обл.. Хотя... ракета стоит дороже чем та буровая

Я писал об этом.
Мы друг друга не поняли. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 чер, 2022 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:39

  _hunter написав:............
А на бытовом уровне -- никакие "европейские нормы" (все же хотелось бы их увидеть :wink: ) не могут заставить человека общаться на языке, которого он не знает.

"европейские нормы" найти несложно, но не очень хочется этим заниматься. Возможно, igneus подскажет.
Насчёт языка - всё же подавляющее большинство худо-бедно укр. язык знает, да и выучить несложно.
ЛАД
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