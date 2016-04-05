Источник инфы так себе, хотя, конечно, всё возможно.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 15:41
Додано: Пон 20 чер, 2022 15:44
Ссылки на более-менее офиц. источники не дадите?
Не берусь судить, но я бы по платформам не стрелял. Если надеяться на возврат Крыма, они бы нам пригодились, а России этого особо не повредит.
Додано: Пон 20 чер, 2022 15:51
Во Вьетнаме уже есть Одессы?
Додано: Пон 20 чер, 2022 16:02
За чем тупить?
Вы же видите, что на фото боеприпас - попадание которых в Украину США - зарыто. Хотя это и Британская техника.
С дальностью до 300км.
Додано: Пон 20 чер, 2022 16:13
Та даже по похабному качеству фото видно что, что оно сильно "доцифровой" эпохи
Додано: Пон 20 чер, 2022 16:17
Успіх
Вітаю! Рада, що живий та неушкоджений.
Останнім часом орки за Харків узялися, нищать нещадно. Сьогодні десь о 15-00 там пропали світло та вода у деяких районах. Але мені подобається настрій харків'ян, які пишуть, що "ми поруч з орками, тому вони відчувають свою смерть і намагаються знищити якнайбільше".
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