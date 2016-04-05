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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1384138513861387>
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:41

  Успіх написав:.......
Просто, я підписаний на одну волонтерську групу в Вайбері, а там викладали скріни "здачі наших позицій".
Там було сказано, які села... - а в них випитували точні координати за винагороду :roll:

Источник инфы так себе, хотя, конечно, всё возможно.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:44

  edvardd написав:..........
и кстати, народ, отделяйте мух от котлет по Змеиному били в 4 утра, по вышкам в 8 ...

Ссылки на более-менее офиц. источники не дадите?
Не берусь судить, но я бы по платформам не стрелял. Если надеяться на возврат Крыма, они бы нам пригодились, а России этого особо не повредит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:51

  edvardd написав:где то под Одессой...

Во Вьетнаме уже есть Одессы?
https://kienthuc.net.vn/vu-khi/nguoi-my ... 73402.html
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 16:02

  alfredhaos написав:
  edvardd написав:где то под Одессой...

Во Вьетнаме уже есть Одессы?
https://kienthuc.net.vn/vu-khi/nguoi-my ... 73402.html

За чем тупить?
Вы же видите, что на фото боеприпас - попадание которых в Украину США - зарыто. Хотя это и Британская техника.
С дальностью до 300км.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 16:13

  alfredhaos написав:
  edvardd написав:где то под Одессой...

Во Вьетнаме уже есть Одессы?
https://kienthuc.net.vn/vu-khi/nguoi-my ... 73402.html

Та даже по похабному качеству фото видно что, что оно сильно "доцифровой" эпохи
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 16:17

Успіх
Вітаю! Рада, що живий та неушкоджений.

Останнім часом орки за Харків узялися, нищать нещадно. Сьогодні десь о 15-00 там пропали світло та вода у деяких районах. Але мені подобається настрій харків'ян, які пишуть, що "ми поруч з орками, тому вони відчувають свою смерть і намагаються знищити якнайбільше". 8)
fler
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 16:21

  ЛАД написав:
  edvardd написав:..........
и кстати, народ, отделяйте мух от котлет по Змеиному били в 4 утра, по вышкам в 8 ...

Ссылки на более-менее офиц. источники не дадите?
Не берусь судить, но я бы по платформам не стрелял. Если надеяться на возврат Крыма, они бы нам пригодились, а России этого особо не повредит.

Главный зрадофил всея Руси уже пишет что под ударом и вышки и змеиный.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 16:33

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  fler написав:Успіх
Вітаю! Рада, що живий та неушкоджений.

Останнім часом орки за Харків узялися, нищать нещадно. Сьогодні десь о 15-00 там пропали світло та вода у деяких районах. Але мені подобається настрій харків'ян, які пишуть, що "ми поруч з орками, тому вони відчувають свою смерть і намагаються знищити якнайбільше". 8)

Вітаю! Дякую!
Ну і я напишу трошки позитиву...
Якось зранку наш комбат поснідав, взяв телефон і телефонує дронщику/координаторщику:
- Ало! Привіт! Коли починаємо працювати?
А то орки вже хочуть вмирати)) просяться - "коли почнемо по них стріляти?" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 16:35

  ЛАД написав:
  edvardd написав:..........
и кстати, народ, отделяйте мух от котлет по Змеиному били в 4 утра, по вышкам в 8 ...

Ссылки на более-менее офиц. источники не дадите?
Не берусь судить, но я бы по платформам не стрелял. Если надеяться на возврат Крыма, они бы нам пригодились, а России этого особо не повредит.


а где вышки стоят - у змеиного или рядом с крымом ?
pilker
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 16:37

  alfredhaos написав:
  edvardd написав:где то под Одессой...

Во Вьетнаме уже есть Одессы?
https://kienthuc.net.vn/vu-khi/nguoi-my ... 73402.html

а пейзаж вполне одесский, не дали оркам поочковать...
дело в том, что до Змеиного может достать только эта техника...

а вышки напротив Одессы:
Зображення
edvardd
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