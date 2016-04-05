Успіх написав:....... Просто, я підписаний на одну волонтерську групу в Вайбері, а там викладали скріни "здачі наших позицій". Там було сказано, які села... - а в них випитували точні координати за винагороду
Источник инфы так себе, хотя, конечно, всё возможно.
Останнім часом орки за Харків узялися, нищать нещадно. Сьогодні десь о 15-00 там пропали світло та вода у деяких районах. Але мені подобається настрій харків'ян, які пишуть, що "ми поруч з орками, тому вони відчувають свою смерть і намагаються знищити якнайбільше".
fler написав:Успіх Вітаю! Рада, що живий та неушкоджений.
Останнім часом орки за Харків узялися, нищать нещадно. Сьогодні десь о 15-00 там пропали світло та вода у деяких районах. Але мені подобається настрій харків'ян, які пишуть, що "ми поруч з орками, тому вони відчувають свою смерть і намагаються знищити якнайбільше".
Вітаю! Дякую! Ну і я напишу трошки позитиву... Якось зранку наш комбат поснідав, взяв телефон і телефонує дронщику/координаторщику: - Ало! Привіт! Коли починаємо працювати? А то орки вже хочуть вмирати)) просяться - "коли почнемо по них стріляти?"