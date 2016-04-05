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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1384138513861387
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 17:33

Довольно интересное от Швеца - "Тайны поставки оружия для ВСУ/ Украина “обречена” на победу"

Он, конечно, не артиллерист, в чём и сам признаётся, из-за этого слегка путается. Кроме того, несколько перегибает с расчётами, считая, что арта (каждая установка) должна работать чуть ли не непрерывно.
Но в общем, даёт представление о поставках и масштабах работы, с ними связанной. Кстати, говорит о проблемах с поставками боеприпасов, о чём сравнительно недавно писал Будивельник. К сожалению, несколько чересчур многословно, можно было бы короче.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 17:41

  edvardd написав:а вышки напротив Одессы:
Зображення

по карте вышки рядом с островом. может все прилетело на вышки, по острову не били.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 17:49

  andrijk777 написав:
  Starikan написав:
  detroytred написав: Особисто я не виключаю варіанту прямого зіткнення НАТО та рашки.
Повноцінного бойового зіткнення формату, як зараз з нами.
Тобто тільки за виключенням ЯЗ та обмеження лупити по території країн, окрім України.
Як аргумент - Корейська війна.
Фактично навіть більше ніж НАТО сили воювали з Китаєм. До речі, з отим ще не технологічним, як тепер, Китаєм.

Ну і чим все скінчилося? Ота війна "технологічної Америки" з "нетехнологічним Китаєм"? З "нетехнологічним В'єтнамом"? З "нетехнологічним Афганом".
Воюють не роботи, а люди. І перемагають ті, хто здатні піти на все для перемоги.

А хто вам сказав що Америка "піде на все для перемоги" задля наприклад Естонії?
Ви думаєте США буде воювати за Естонію по повній програмі? Я дуже і дуже сумніваюсь.

Так я про це і пишу. Звісно, рядові райани їм набагато цінніші, ніж умовна Естонія.
Тому вони погодилися на розділ Кореї і втекли з В'єтнаму та Афгану.
А в політиці - ганебно втратили Латинську Америку.
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