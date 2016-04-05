Довольно интересное от Швеца - "Тайны поставки оружия для ВСУ/ Украина “обречена” на победу"
Он, конечно, не артиллерист, в чём и сам признаётся, из-за этого слегка путается. Кроме того, несколько перегибает с расчётами, считая, что арта (каждая установка) должна работать чуть ли не непрерывно. Но в общем, даёт представление о поставках и масштабах работы, с ними связанной. Кстати, говорит о проблемах с поставками боеприпасов, о чём сравнительно недавно писал Будивельник. К сожалению, несколько чересчур многословно, можно было бы короче.
detroytred написав: Особисто я не виключаю варіанту прямого зіткнення НАТО та рашки. Повноцінного бойового зіткнення формату, як зараз з нами. Тобто тільки за виключенням ЯЗ та обмеження лупити по території країн, окрім України. Як аргумент - Корейська війна. Фактично навіть більше ніж НАТО сили воювали з Китаєм. До речі, з отим ще не технологічним, як тепер, Китаєм.
Ну і чим все скінчилося? Ота війна "технологічної Америки" з "нетехнологічним Китаєм"? З "нетехнологічним В'єтнамом"? З "нетехнологічним Афганом". Воюють не роботи, а люди. І перемагають ті, хто здатні піти на все для перемоги.
А хто вам сказав що Америка "піде на все для перемоги" задля наприклад Естонії? Ви думаєте США буде воювати за Естонію по повній програмі? Я дуже і дуже сумніваюсь.
Так я про це і пишу. Звісно, рядові райани їм набагато цінніші, ніж умовна Естонія. Тому вони погодилися на розділ Кореї і втекли з В'єтнаму та Афгану. А в політиці - ганебно втратили Латинську Америку.