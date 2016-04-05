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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1385138613871388>
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 17:33

Довольно интересное от Швеца - "Тайны поставки оружия для ВСУ/ Украина “обречена” на победу"

Он, конечно, не артиллерист, в чём и сам признаётся, из-за этого слегка путается. Кроме того, несколько перегибает с расчётами, считая, что арта (каждая установка) должна работать чуть ли не непрерывно.
Но в общем, даёт представление о поставках и масштабах работы, с ними связанной. Кстати, говорит о проблемах с поставками боеприпасов, о чём сравнительно недавно писал Будивельник. К сожалению, несколько чересчур многословно, можно было бы короче.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 17:41

  edvardd написав:а вышки напротив Одессы:
Зображення

по карте вышки рядом с островом. может все прилетело на вышки, по острову не били.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 17:49

  andrijk777 написав:
  Starikan написав:
  detroytred написав: Особисто я не виключаю варіанту прямого зіткнення НАТО та рашки.
Повноцінного бойового зіткнення формату, як зараз з нами.
Тобто тільки за виключенням ЯЗ та обмеження лупити по території країн, окрім України.
Як аргумент - Корейська війна.
Фактично навіть більше ніж НАТО сили воювали з Китаєм. До речі, з отим ще не технологічним, як тепер, Китаєм.

Ну і чим все скінчилося? Ота війна "технологічної Америки" з "нетехнологічним Китаєм"? З "нетехнологічним В'єтнамом"? З "нетехнологічним Афганом".
Воюють не роботи, а люди. І перемагають ті, хто здатні піти на все для перемоги.

А хто вам сказав що Америка "піде на все для перемоги" задля наприклад Естонії?
Ви думаєте США буде воювати за Естонію по повній програмі? Я дуже і дуже сумніваюсь.

Так я про це і пишу. Звісно, рядові райани їм набагато цінніші, ніж умовна Естонія.
Тому вони погодилися на розділ Кореї і втекли з В'єтнаму та Афгану.
А в політиці - ганебно втратили Латинську Америку.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 17:52

Как быстро у нас на форуме исчезают некоторые посты! :)
Но, в общем, проблемы, связанные с вопросами, которые у Романенко обсуждали Дацюк, Арестович и Николай Фельдман, легко объяснимы.
Просто этими вопросами занимаются люди, которые больше ничего не могут. Кроме того, они боятся не выдержать конкуренцию, поэтому стараются отсечь всё русскоязычное. Англо- и прочеязычное конкуренции не представляют, т.к. у нас мало людей свободно читающих/понимающих эти языки. Поэтому с ними можно не бороться. Если бы вдруг появилось очень много людей, свободно владеющих каким-то ещё языком, тут же началась бы борьба с ним. :)
К сожалению, у нас очень не хватает квалифицированных гуманитариев (журналистов, пропагандистов и пр.). Благодаря этому на их фоне Арестович выглядит звездой мировой величины. Раньше относился к нему весьма скептически. За время войны несколько изменил своё мнение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сегодняшние запреты русского языка прямо противоречат европейским законам

Скільки прорашистського обдертого вовкулаку мордорськими бомбами,снарядами, мінами не годуй, а воно все одно по ночах на мокшанські болота виє. Во істину сказано - горбатого лише могила виправить.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:02

  pilker написав:
  edvardd написав:а вышки напротив Одессы:

по карте вышки рядом с островом. может все прилетело на вышки, по острову не били.

для особо одарённых - ⚡️⚡️Источники «Думской» сообщают о десятках взрывов и пожаре на острове Змеиный.
❗️В украинских пабликах жители Бессарабии писали о взрывах, которые было слышно, начиная 4:30. Очевидцы рассказывают о ракетах, которые летели в сторону Змеиного.
📍Информация требует официального подтверждения. Но что-то нам подсказывает, что ВСУ жарят орков.

аксёнов сказал, что по вышкам били в 8 утра, наверное ракеты полетели в 4:30 на Змеиный, там отдохнули и полетели к 8:00 на вышки.... :wink:
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:03

  pilker написав:....
по карте вышки рядом с островом. может все прилетело на вышки, по острову не били.

Может, наоборот - били по острову, а случайно прилетело и на вышки?
Всё же хотелось бы увидеть наши комментарии от более-менее офиц. источника, а не крымского Гоблина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:05

  juristkostya написав:
  Starikan написав:
  juristkostya написав:теперь мы наглядно видим, что даже за 3 мес можно вполне адекватно укрепиться. Если заниматься этим

И если у противника нет ни ракет, ни авиации в сколь нибудь существенных количествах.
бетону, по идее, без разницы. На то он и бетон.
Донецкое направление показывает это вполне определенно

Бетон надо подвезти и залить в опалубку, а потом подождать, чтобы затвердел.
Ракеты и авиация не дадут это сделать.
А на донецком направлении я не вижу ничего, кроме огромного котла. Да простят присутствующие мой пессимизм.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:09

  ЛАД написав:Как быстро у нас на форуме исчезают некоторые посты!

Одна партия! Одно мнение! Один народ!

(Оригинал все знают? ;) )
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:11

  Starikan написав:
  juristkostya написав:
  Starikan написав:-----------
juristkostya
теперь мы наглядно видим, что даже за 3 мес можно вполне адекватно укрепиться. Если заниматься этим

И если у противника нет ни ракет, ни авиации в сколь нибудь существенных количествах.
--------------
бетону, по идее, без разницы. На то он и бетон.
Донецкое направление показывает это вполне определенно

Бетон надо подвезти и залить в опалубку, а потом подождать, чтобы затвердел.
Ракеты и авиация не дадут это сделать.
А на донецком направлении я не вижу ничего, кроме огромного котла. Да простят присутствующие мой пессимизм.

Котла пока нет, есть опасность котла, но это часто бывает.
А вот длительное сопротивление ВСУ на донецком направлении очевидно. Орки наступают уже 1,5 месяца, но продвинулись достаточно слабо.
Хотя, конечно, положение сложное.
ЛАД
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