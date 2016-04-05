Довольно интересное от Швеца - "Тайны поставки оружия для ВСУ/ Украина “обречена” на победу"
Он, конечно, не артиллерист, в чём и сам признаётся, из-за этого слегка путается. Кроме того, несколько перегибает с расчётами, считая, что арта (каждая установка) должна работать чуть ли не непрерывно. Но в общем, даёт представление о поставках и масштабах работы, с ними связанной. Кстати, говорит о проблемах с поставками боеприпасов, о чём сравнительно недавно писал Будивельник. К сожалению, несколько чересчур многословно, можно было бы короче.
detroytred написав: Особисто я не виключаю варіанту прямого зіткнення НАТО та рашки. Повноцінного бойового зіткнення формату, як зараз з нами. Тобто тільки за виключенням ЯЗ та обмеження лупити по території країн, окрім України. Як аргумент - Корейська війна. Фактично навіть більше ніж НАТО сили воювали з Китаєм. До речі, з отим ще не технологічним, як тепер, Китаєм.
Ну і чим все скінчилося? Ота війна "технологічної Америки" з "нетехнологічним Китаєм"? З "нетехнологічним В'єтнамом"? З "нетехнологічним Афганом". Воюють не роботи, а люди. І перемагають ті, хто здатні піти на все для перемоги.
А хто вам сказав що Америка "піде на все для перемоги" задля наприклад Естонії? Ви думаєте США буде воювати за Естонію по повній програмі? Я дуже і дуже сумніваюсь.
Так я про це і пишу. Звісно, рядові райани їм набагато цінніші, ніж умовна Естонія. Тому вони погодилися на розділ Кореї і втекли з В'єтнаму та Афгану. А в політиці - ганебно втратили Латинську Америку.
Как быстро у нас на форуме исчезают некоторые посты! Но, в общем, проблемы, связанные с вопросами, которые у Романенко обсуждали Дацюк, Арестович и Николай Фельдман, легко объяснимы. Просто этими вопросами занимаются люди, которые больше ничего не могут. Кроме того, они боятся не выдержать конкуренцию, поэтому стараются отсечь всё русскоязычное. Англо- и прочеязычное конкуренции не представляют, т.к. у нас мало людей свободно читающих/понимающих эти языки. Поэтому с ними можно не бороться. Если бы вдруг появилось очень много людей, свободно владеющих каким-то ещё языком, тут же началась бы борьба с ним. К сожалению, у нас очень не хватает квалифицированных гуманитариев (журналистов, пропагандистов и пр.). Благодаря этому на их фоне Арестович выглядит звездой мировой величины. Раньше относился к нему весьма скептически. За время войны несколько изменил своё мнение.
по карте вышки рядом с островом. может все прилетело на вышки, по острову не били.
для особо одарённых - ⚡️⚡️Источники «Думской» сообщают о десятках взрывов и пожаре на острове Змеиный. ❗️В украинских пабликах жители Бессарабии писали о взрывах, которые было слышно, начиная 4:30. Очевидцы рассказывают о ракетах, которые летели в сторону Змеиного. 📍Информация требует официального подтверждения. Но что-то нам подсказывает, что ВСУ жарят орков.
аксёнов сказал, что по вышкам били в 8 утра, наверное ракеты полетели в 4:30 на Змеиный, там отдохнули и полетели к 8:00 на вышки....
juristkostya написав:теперь мы наглядно видим, что даже за 3 мес можно вполне адекватно укрепиться. Если заниматься этим
И если у противника нет ни ракет, ни авиации в сколь нибудь существенных количествах.
бетону, по идее, без разницы. На то он и бетон. Донецкое направление показывает это вполне определенно
Бетон надо подвезти и залить в опалубку, а потом подождать, чтобы затвердел. Ракеты и авиация не дадут это сделать. А на донецком направлении я не вижу ничего, кроме огромного котла. Да простят присутствующие мой пессимизм.
Starikan написав:----------- juristkostya теперь мы наглядно видим, что даже за 3 мес можно вполне адекватно укрепиться. Если заниматься этим
И если у противника нет ни ракет, ни авиации в сколь нибудь существенных количествах. -------------- бетону, по идее, без разницы. На то он и бетон. Донецкое направление показывает это вполне определенно
Бетон надо подвезти и залить в опалубку, а потом подождать, чтобы затвердел. Ракеты и авиация не дадут это сделать. А на донецком направлении я не вижу ничего, кроме огромного котла. Да простят присутствующие мой пессимизм.
Котла пока нет, есть опасность котла, но это часто бывает. А вот длительное сопротивление ВСУ на донецком направлении очевидно. Орки наступают уже 1,5 месяца, но продвинулись достаточно слабо. Хотя, конечно, положение сложное.