Додано: Пон 20 чер, 2022 17:52

Как быстро у нас на форуме исчезают некоторые посты!Но, в общем, проблемы, связанные с вопросами, которые у Романенко обсуждали Дацюк, Арестович и Николай Фельдман, легко объяснимы.Просто этими вопросами занимаются люди, которые больше ничего не могут. Кроме того, они боятся не выдержать конкуренцию, поэтому стараются отсечь всё русскоязычное. Англо- и прочеязычное конкуренции не представляют, т.к. у нас мало людей свободно читающих/понимающих эти языки. Поэтому с ними можно не бороться. Если бы вдруг появилось очень много людей, свободно владеющих каким-то ещё языком, тут же началась бы борьба с ним.К сожалению, у нас очень не хватает квалифицированных гуманитариев (журналистов, пропагандистов и пр.). Благодаря этому на их фоне Арестович выглядит звездой мировой величины. Раньше относился к нему весьма скептически. За время войны несколько изменил своё мнение.