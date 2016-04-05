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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1385138613871388
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:25

Борис Джонсон отдыхает после небольшой операции, во время которой он ненадолго находился под общим наркозом, сообщает Даунинг-стрит.

Заместитель премьер-министра Доминик Рааб примет любые «важные решения», которые необходимо принять до того, как премьер-министр вернется к работе во вторник.
.........
Депутат от лейбористской партии Крис Брайант написал в Твиттере, явно ссылаясь на операцию и длинные списки ожидания, с которыми сталкиваются другие пациенты NHS: «Выполняются ли рутинные операции в их очереди?»

https://news.sky.com/story/boris-johnson-recovering-after-minor-nose-operation-downing-street-says-12637312
Здоровья Борьке!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:28

  Starikan написав:Бетон надо подвезти и залить в опалубку, а потом подождать, чтобы затвердел.
Ракеты и авиация не дадут это сделать.
А на донецком направлении я не вижу ничего, кроме огромного котла. Да простят присутствующие мой пессимизм.
ну, если у русских он за 3 месяца затвердел, то и у нас затвердел бы. До 23 февраля время было как минимум с осени, когда союзная разведка начала активно предупреждать.

А Донецкое направление показательно тем, что там, где хорошие укрепления - там продвижения нет вообще или оно измеряется единицами км. Это прекрасно видно на оф картах боевых действий э.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:31

  edvardd написав:для особо одарённых - ⚡️⚡️Источники «Думской» сообщают

Осталось понять, что это за источники и чем они лучше общедоступных ТГ-каналов и прочих там блогеров
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:33

По острову-платформе только что в марафоне спрашивали Братчука. Фактически от ответа уклонился. Ничего конкретно и точно не сказал.
Не понятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:43

  edvardd написав:для особо одарённых - ⚡️⚡️Источники «Думской» сообщают о десятках взрывов и пожаре на острове Змеиный.
❗️В украинских пабликах жители Бессарабии писали о взрывах, которые было слышно, начиная 4:30. Очевидцы рассказывают о ракетах, которые летели в сторону Змеиного.
📍Информация требует официального подтверждения. Но что-то нам подсказывает, что ВСУ жарят орков.

аксёнов сказал, что по вышкам били в 8 утра, наверное ракеты полетели в 4:30 на Змеиный, там отдохнули и полетели к 8:00 на вышки.... :wink:

та ночью били и по устью дуная, белгород-днестровскому району. отчего громыхало поди разберись.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:56

  detroytred написав: Зара всі почнуть готуватися...
Вже по-дорослому.

Тут я взагалі не розумію - що робив "запад" 30 років після розпаду СРСР, а особливо під час правління нинішнього фюрера.
Ну добре - ЯО це священна корова, про неї окрема розмова.

Але РФ акумулювала у собі майже усю конвенційну зброю СРСР та ту, що вивезла з Восточної Європи. І при цьому не знищила, а зберегла на складах.
А далі - безперервно штампувала нову на протязі останніх 20 років у гігантських розмірах.
І що собі міркували про це європейські (та й американські) толерасти та "друзі путіна" - що РФ збирається воювати з марсіанами чи Китаєм???
Чому мовчали та закривали на це очі???
Невже не відчували небезпеку?
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 19:04

На Харківщині у лісі під Ізюмом переховуються близько 200 окупантів. Про це повідомляє Борівська селищна рада.

«У Гороховатку зайшла велика кількість російських військових, які брали участь у боях під Ізюмом. Звідти вони повернулися поранені, брудні, голодні і злі, з пошкодженою технікою. Розселилися по селу для тимчасової реабілітації. Є інформація, що близько 200 рашистів після заходу в село втекли і переховуються у лісі. Їхні командири організовують пошуки дезертирів», – йдеться в повідомленні.
https://glavcom.ua/country/incidents/u- ... 54456.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 19:05

  ЛАД написав:По острову-платформе только что в марафоне спрашивали Братчука. Фактически от ответа уклонился. Ничего конкретно и точно не сказал.
Не понятно.


Вже є заяви від Аксьонова, напр., про ураження трьох платформ.
https://flot2017.com/obstrel-vyshek-boj ... -operacii/
"Как сообщает бывший постоянный представитель Президента в Крыму, профессор Борис Бабин, захваченные оккупантами платформы «Черноморнефтегаза» являются законной военной целью, поскольку на них находился вооруженный российский гарнизон, была установлена активно работающая станция радиоэлектронной борьбы и, по отдельным источникам, развернуты установки противовоздушной обороны российских.
В 2021 году украинские военные сообщали, что российские оккупанты установили на указанных буровых платформах военное и разведывательное оборудование, через которое собирали сведения о перемещении судов Украины и других государств, а также производили несанкционированные вмешательства в систему навигационного обеспечения судоходства.
В частности, как указывал координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, оккупантами была установлена на этих платформах система наблюдения «Нева-БС» и оборудование гидроакустического контроля за подводной обстановкой. Соответствующие платформы «охраняют и обороняют» российские военнослужащие «пограничной охраны» и «спецназа» Черноморского флота.
Примечательно, что сразу после инцидента российская пропаганда начала делать «успокаивающие» заявления о том, что «Крыму ничто не угрожает» и «отсутствию рисков с добычей газа».
fler
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 19:14

  fler написав:
  ЛАД написав:По острову-платформе только что в марафоне спрашивали Братчука. Фактически от ответа уклонился. Ничего конкретно и точно не сказал.
Не понятно.


Вже є заяви від Аксьонова, напр., про ураження трьох платформ.
https://flot2017.com/obstrel-vyshek-boj ... -operacii/
.......
Примечательно, что сразу после инцидента российская пропаганда начала делать «успокаивающие» заявления о том, что «Крыму ничто не угрожает» и «отсутствию рисков с добычей газа».

Спасибо за инфу. Часть видел, в частности излияния Гоблина-Аксёнока.
Но хотелось бы услышать более-менее офиц. наши комментарии. Непонятно, почему молчат.
ЛАД
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