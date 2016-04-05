vitaliian
Девочки в окопе поют, блестя начищенными сапогами. И при этом в ярко-зеленых беретах готовятся к бою.
Как-то все бестолково и не умиляет.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 19:41
vitaliian
Девочки в окопе поют, блестя начищенными сапогами. И при этом в ярко-зеленых беретах готовятся к бою.
Как-то все бестолково и не умиляет.
Додано: Пон 20 чер, 2022 19:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 20 чер, 2022 19:49
Более того - молчали и после Грузии, и после Крыма и т.д.
Более того - накачивали его деньгами
Более того - до последнего дня снабжали его запчастями для оружия, несмотря на санкции (в трофейной и подбитой технике куча западной электроники и других запчастей 2018-2020 годов)
Так что Запад сам вырастил монстра.
Более того - Запад сам вырастил Украину в её нынешнем виде
Зачем Запад вырастил рф и Украину именно в таком виде - каждый думает сам
Додано: Пон 20 чер, 2022 20:01
Обоим в минус Вы вероятно не на форуме?
Вам же уже говорил: Орки подло поменяли тактику.
Дальняя артиллерия, РСЗО, ракеты в том числе и корабельные, - прилетает х... его знает что. Практически все прифронтовые города разбиты. Видео с Авдеевки выставлял. И так от Великой Новосёловки, Угледара, Марьянки, Красногоровки, Авдеевки, Нью Йорка,
Бахмута, Константиновки, ... смотрите по карте
И авиация - при чём, столько, сколько даже наши себе не позволяли.
Есть у них и продвижения.
Надежда на сокращение их БК, что стали практиковать последние три дня.
Тупо удерживание позиций без контратак - это поражение.
Поэтому есть и с нашей стороны подвижения в сторону Донецка. На Петровке телевизионную вышку потушили - Вы не представляете, на сколько идиётов попустило.
Хотя их вой последнее время вызывал конкретное ...(негодование) даже в оккупированной части.
На войне, как на войне.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 20 чер, 2022 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 чер, 2022 20:05
Тут вже правильно підмітили - що це "постанова/вистава"))
Одягнуті, наче вчора - все чистеньке
Я, як свої бєрци і штани сфоткаю(хоч бєрци я вже мив/чистив, а штани прав) - то тут зразу знайдете відмінності між моїм і їхнім одягом
Ще, вищеописані речі, мали ще нормальний вигляд, аж поки я одного разу не вантажив(двічі) використані гільзи, стоячи на них(точніше на їхній купі), а там по них валялись їхні кришечки в салідолі...
Коротше - все в салідолі повимазував
А бєрци вже при чищенні щіточкою - почали втрачати вигляд
Тільки в мене світлі(жовтуваті) бєрци
Додано: Пон 20 чер, 2022 20:13
вы когда кино смотрите тоже раздумываете это актёры или реальные персонажи? Какая девушка захочет сниматься в пропитанной солидолом одежде, грязной обуви и выставлять себя такую всему миру на оценку. Моя подруга пока голову не помоет даже в атб за спичками не выйдет, не то что фотографироваться. Всё равно закидают тапками, чистенькая значит постановка, в солидоле значит неряха.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 20 чер, 2022 20:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 20 чер, 2022 20:17
Ну, Вы, ещё поприкалывайтесь!
Девочек загнали в учебный окоп для съёмок.
И их Белла чао...Bella Ciao (Hugel Remix) - скорее на западного слушателя.
Где Вы видели окоп выложеный ракушняком и с чисто выметенной подложкой из заводского бруса.
О о форме ... "в салидоле" - это ... - засаленная затёртая мазутой до блеска.
Правда летом легко можна постирать - хотя это не надолго(сутки-двое).
А вот песочные берцы ... - чёрные лучше, практичнее мазуту на них маскировать.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 20 чер, 2022 20:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 чер, 2022 20:19
Навіть сам Великий не вірив що ***ло нападе, а хтось хоче щоб актор-президент Зеленський вірив.
Великий про це говорив за місяць до нападу. Електорат Великого (а це еліта України (зі слів їх самих) таких прорахунків не прощає. І на наступних виборах обов’язково йому це пригадає.
Додано: Пон 20 чер, 2022 20:24
в качественном кино ощущения постановки не возникает, и всем плевать, что актрисе не хотелось ползти по болоту. Профессия такая.
А здесь на лицо халтура
Додано: Пон 20 чер, 2022 20:29
Но, как частное лицо-предприниматель вырезал и вывез даже Мариупольскую кондитерку.
- Что Вам по этому поводу, говорилось?(тогда на параллельной ветке)
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