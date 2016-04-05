Додано: Пон 20 чер, 2022 20:01

ЛАД написав: Starikan написав: Бетон надо подвезти и залить в опалубку, а потом подождать, чтобы затвердел.

Ракеты и авиация не дадут это сделать.

А на донецком направлении я не вижу ничего, кроме огромного котла. Да простят присутствующие мой пессимизм. Бетон надо подвезти и залить в опалубку, а потом подождать, чтобы затвердел.Ракеты и авиация не дадут это сделать.А на донецком направлении я не вижу ничего, кроме огромного котла. Да простят присутствующие мой пессимизм.

Котла пока нет, есть опасность котла, но это часто бывает.

А вот длительное сопротивление ВСУ на донецком направлении очевидно. Орки наступают уже 1,5 месяца, но продвинулись достаточно слабо.

Хотя, конечно, положение сложное. Котла пока нет, есть опасность котла, но это часто бывает.А вот длительное сопротивление ВСУ на донецком направлении очевидно. Орки наступают уже 1,5 месяца, но продвинулись достаточно слабо.Хотя, конечно, положение сложное.

Обоим в минус Вы вероятно не на форуме?Вам же уже говорил: Орки подло поменяли тактику.Дальняя артиллерия, РСЗО, ракеты в том числе и корабельные, - прилетает х... его знает что. Практически все прифронтовые города разбиты. Видео с Авдеевки выставлял. И так от Великой Новосёловки, Угледара, Марьянки, Красногоровки, Авдеевки, Нью Йорка,Бахмута, Константиновки, ... смотрите по картеИ авиация - при чём, столько, сколько даже наши себе не позволяли.Есть у них и продвижения.Надежда на сокращение их БК, что стали практиковать последние три дня.Тупо удерживание позиций без контратак - это поражение.Поэтому есть и с нашей стороны подвижения в сторону Донецка. На Петровке телевизионную вышку потушили - Вы не представляете, на сколько идиётов попустило.Хотя их вой последнее время вызывал конкретное ...(негодование) даже в оккупированной части.На войне, как на войне.