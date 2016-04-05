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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1387138813891390>
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 19:41

vitaliian
Девочки в окопе поют, блестя начищенными сапогами. И при этом в ярко-зеленых беретах готовятся к бою.
Как-то все бестолково и не умиляет.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Непонятно, почему молчат.

Скоріше за все там же і цивільний персонал загинув. Навіщо відкрито брати на себе відповідальність за таке.
Якщо що, то нема чого цивільному персоналу на краденому робити. Та ще і поряд з орками, по яким завжди може прилетіли. Але брати на себе це не потрібно.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 19:49

  Starikan написав:
  detroytred написав: Зара всі почнуть готуватися...
Вже по-дорослому.

Тут я взагалі не розумію - що робив "захід" 30 років після розпаду СРСР, а особливо під час правління нинішнього фюрера.
Ну добре - ЯО це священна корова, про неї окрема розмова.

Але РФ акумулювала у собі майже усю конвенційну зброю СРСР та ту, що вивезла з Східної Європи. І при цьому не знищила, а зберегла на складах.
А далі - безперервно штампувала нову на протязі останніх 20 років у гігантських розмірах.
І що собі міркували про це європейські (та й американські) толерасти та "друзі путіна" - що РФ збирається воювати з марсіанами чи Китаєм???
Чому мовчали та закривали на це очі???
Невже не відчували небезпеку?

Более того - молчали и после Грузии, и после Крыма и т.д.
Более того - накачивали его деньгами
Более того - до последнего дня снабжали его запчастями для оружия, несмотря на санкции (в трофейной и подбитой технике куча западной электроники и других запчастей 2018-2020 годов)

Так что Запад сам вырастил монстра.
Более того - Запад сам вырастил Украину в её нынешнем виде

Зачем Запад вырастил рф и Украину именно в таком виде - каждый думает сам
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:01

  ЛАД написав:
  Starikan написав:Бетон надо подвезти и залить в опалубку, а потом подождать, чтобы затвердел.
Ракеты и авиация не дадут это сделать.
А на донецком направлении я не вижу ничего, кроме огромного котла. Да простят присутствующие мой пессимизм.

Котла пока нет, есть опасность котла, но это часто бывает.
А вот длительное сопротивление ВСУ на донецком направлении очевидно. Орки наступают уже 1,5 месяца, но продвинулись достаточно слабо.
Хотя, конечно, положение сложное.

Обоим в минус Вы вероятно не на форуме?
Вам же уже говорил: Орки подло поменяли тактику.
Дальняя артиллерия, РСЗО, ракеты в том числе и корабельные, - прилетает х... его знает что. Практически все прифронтовые города разбиты. Видео с Авдеевки выставлял. И так от Великой Новосёловки, Угледара, Марьянки, Красногоровки, Авдеевки, Нью Йорка,
Бахмута, Константиновки, ... смотрите по карте https://liveuamap.com/uk
И авиация - при чём, столько, сколько даже наши себе не позволяли.
Есть у них и продвижения.
Надежда на сокращение их БК, что стали практиковать последние три дня.

Тупо удерживание позиций без контратак - это поражение.
Поэтому есть и с нашей стороны подвижения в сторону Донецка. На Петровке телевизионную вышку потушили - Вы не представляете, на сколько идиётов попустило.
Хотя их вой последнее время вызывал конкретное ...(негодование) даже в оккупированной части.
На войне, как на войне.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 20 чер, 2022 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:05

  vitaliian написав:


Тут вже правильно підмітили - що це "постанова/вистава"))
Одягнуті, наче вчора - все чистеньке :mrgreen:

Я, як свої бєрци і штани сфоткаю(хоч бєрци я вже мив/чистив, а штани прав) - то тут зразу знайдете відмінності між моїм і їхнім одягом :mrgreen:

Ще, вищеописані речі, мали ще нормальний вигляд, аж поки я одного разу не вантажив(двічі) використані гільзи, стоячи на них(точніше на їхній купі), а там по них валялись їхні кришечки в салідолі...
Коротше - все в салідолі повимазував :mrgreen:
А бєрци вже при чищенні щіточкою - почали втрачати вигляд :roll:

Тільки в мене світлі(жовтуваті) бєрци
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:13

  Успіх написав:Тут вже правильно підмітили - що це "постанова/вистава"))
вы когда кино смотрите тоже раздумываете это актёры или реальные персонажи? Какая девушка захочет сниматься в пропитанной солидолом одежде, грязной обуви и выставлять себя такую всему миру на оценку. Моя подруга пока голову не помоет даже в атб за спичками не выйдет, не то что фотографироваться. Всё равно закидают тапками, чистенькая значит постановка, в солидоле значит неряха.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 20 чер, 2022 20:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:17

  Успіх написав:Тут вже правильно підмітили - що це "постанова/вистава"))
Одягнуті, наче вчора - все чистеньке :mrgreen:

Я, як свої бєрци і штани сфоткаю(хоч бєрци я вже мив/чистив, а штани прав) - то тут зразу знайдете відмінності між моїм і їхнім одягом :mrgreen:

Ще, вищеописані речі, мали ще нормальний вигляд, аж поки я одного разу не вантажив(двічі) використані гільзи, стоячи на них(точніше на їхній купі), а там по них валялись їхні кришечки в салідолі...
Коротше - все в салідолі повимазував :mrgreen:
А бєрци вже при чищенні щіточкою - почали втрачати вигляд :roll:

Тільки в мене світлі(жовтуваті) бєрци

:mrgreen:
Ну, Вы, ещё поприкалывайтесь!
Девочек загнали в учебный окоп для съёмок.
И их Белла чао...Bella Ciao (Hugel Remix) - скорее на западного слушателя.
Где Вы видели окоп выложеный ракушняком и с чисто выметенной подложкой из заводского бруса.
О о форме ... "в салидоле" - это ... - засаленная затёртая мазутой до блеска.
Правда летом легко можна постирать - хотя это не надолго(сутки-двое).

А вот песочные берцы ... - чёрные лучше, практичнее мазуту на них маскировать.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 20 чер, 2022 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:19



Навіть сам Великий не вірив що ***ло нападе, а хтось хоче щоб актор-президент Зеленський вірив.

Великий про це говорив за місяць до нападу. Електорат Великого (а це еліта України (зі слів їх самих) таких прорахунків не прощає. І на наступних виборах обов’язково йому це пригадає.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:24

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Тут вже правильно підмітили - що це "постанова/вистава"))
вы когда кино смотрите тоже раздумываете это актёры или реальные персонажи? Какая девушка захочет сниматься в пропитанной солидолом одежде, грязной обуви и выставлять себя такую всему миру на оценку.
в качественном кино ощущения постановки не возникает, и всем плевать, что актрисе не хотелось ползти по болоту. Профессия такая.
А здесь на лицо халтура
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:29

  Ukrainian написав:

Навіть сам Великий не вірив що ***ло нападе, а хтось хоче щоб актор-президент Зеленський вірив.

Великий про це говорив за місяць до нападу. Електорат Великого (а це еліта України (зі слів їх самих) таких прорахунків не прощає. І на наступних виборах обов’язково йому це пригадає.

Но, как частное лицо-предприниматель вырезал и вывез даже Мариупольскую кондитерку.
- Что Вам по этому поводу, говорилось?(тогда на параллельной ветке)
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