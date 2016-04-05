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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1388138913901391>
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:48

  juristkostya написав:в качественном кино ощущения постановки не возникает, и всем плевать, что актрисе не хотелось ползти по болоту. Профессия такая.
А здесь на лицо халтура


Та звісно ж. Співати мали б реальні бой-баби (такі, що коня на скаку зупинять)у реальних бойових умовах (жахливий окоп, брудний одяг, без макіяжу та в касках, з-під яких стирчать пасми немитого волосся) і щоб десь наприкінці кліпу неподалік них прилетіло для наочності та переконливості :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  juristkostya написав:в качественном кино ощущения постановки не возникает, и всем плевать, что актрисе не хотелось ползти по болоту. Профессия такая.
А здесь на лицо халтура


Та звісно ж. Співати мали б реальні бой-баби (такі, що коня на скаку зупинять)у реальних бойових умовах (жахливий окоп, брудний одяг, без макіяжу та в касках, з-під яких стирчать пасми немитого волосся) і щоб десь наприкінці кліпу неподалік них прилетіло для наочності та переконливості :mrgreen:
І "страшним хрипким голосом"
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 21:09

  fler написав:
  juristkostya написав:в качественном кино ощущения постановки не возникает, и всем плевать, что актрисе не хотелось ползти по болоту. Профессия такая.
А здесь на лицо халтура


Та звісно ж. Співати мали б реальні бой-баби (такі, що коня на скаку зупинять)у реальних бойових умовах (жахливий окоп, брудний одяг, без макіяжу та в касках, з-під яких стирчать пасми немитого волосся) і щоб десь наприкінці кліпу неподалік них прилетіло для наочності та переконливості :mrgreen:
даже не знаю, чем помочь.... В моём мире масса примеров кино, где и поют хорошо, и ощущения "картонности" не возникает.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 21:26

Клип в котором все идеально (для Кости)

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Арестович морозится от вышек - говорят это не мы, курят, газ, ТБ хромает. А змеиный подтверждает, что накрыли весь и сильный.
П.С. Верный признак, что официальной инфы по вышкам не будет.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 21:33

  vitaliian написав:

Конечно, китчу тоже есть место в искусстве. Главное только не забывать, что это китч.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 21:37

Это чего, у Агрессора стали поднимать глаза против хозяина?

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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 21:41

  alex_dvornichenko написав:Арестович морозится от вышек - говорят это не мы, курят, газ, ТБ хромает. А змеиный подтверждает, что накрыли весь и сильный.
П.С. Верный признак, что официальной инфы по вышкам не будет.
ссылку на сегодняшний ролик не дадите? Не могу найти что-то
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 21:43

тут меня спрашивали ...........

за хотелочку спрашивали , хочу/не хочу
отвечу слова идеологов:
"“Народ піде воювати без уряду”: Данілов розповів про наслідки зупинки у війні без згоди українців"
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 21:52

  juristkostya написав:
  alex_dvornichenko написав:Арестович морозится от вышек - говорят это не мы, курят, газ, ТБ хромает. А змеиный подтверждает, что накрыли весь и сильный.
П.С. Верный признак, что официальной инфы по вышкам не будет.
ссылку на сегодняшний ролик не дадите? Не могу найти что-то

https://www.youtube.com/watch?v=OEDIzpr90C0
alex_dvornichenko
 
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