juristkostya написав:в качественном кино ощущения постановки не возникает, и всем плевать, что актрисе не хотелось ползти по болоту. Профессия такая. А здесь на лицо халтура
Та звісно ж. Співати мали б реальні бой-баби (такі, що коня на скаку зупинять)у реальних бойових умовах (жахливий окоп, брудний одяг, без макіяжу та в касках, з-під яких стирчать пасми немитого волосся) і щоб десь наприкінці кліпу неподалік них прилетіло для наочності та переконливості
juristkostya написав:в качественном кино ощущения постановки не возникает, и всем плевать, что актрисе не хотелось ползти по болоту. Профессия такая. А здесь на лицо халтура
Та звісно ж. Співати мали б реальні бой-баби (такі, що коня на скаку зупинять)у реальних бойових умовах (жахливий окоп, брудний одяг, без макіяжу та в касках, з-під яких стирчать пасми немитого волосся) і щоб десь наприкінці кліпу неподалік них прилетіло для наочності та переконливості
juristkostya написав:в качественном кино ощущения постановки не возникает, и всем плевать, что актрисе не хотелось ползти по болоту. Профессия такая. А здесь на лицо халтура
Та звісно ж. Співати мали б реальні бой-баби (такі, що коня на скаку зупинять)у реальних бойових умовах (жахливий окоп, брудний одяг, без макіяжу та в касках, з-під яких стирчать пасми немитого волосся) і щоб десь наприкінці кліпу неподалік них прилетіло для наочності та переконливості
даже не знаю, чем помочь.... В моём мире масса примеров кино, где и поют хорошо, и ощущения "картонности" не возникает.
alex_dvornichenko написав:Арестович морозится от вышек - говорят это не мы, курят, газ, ТБ хромает. А змеиный подтверждает, что накрыли весь и сильный. П.С. Верный признак, что официальной инфы по вышкам не будет.
ссылку на сегодняшний ролик не дадите? Не могу найти что-то
alex_dvornichenko написав:Арестович морозится от вышек - говорят это не мы, курят, газ, ТБ хромает. А змеиный подтверждает, что накрыли весь и сильный. П.С. Верный признак, что официальной инфы по вышкам не будет.
ссылку на сегодняшний ролик не дадите? Не могу найти что-то