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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1388138913901391
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 22:06

  alex_dvornichenko написав:
  juristkostya написав:
  alex_dvornichenko написав:Арестович морозится от вышек - говорят это не мы, курят, газ, ТБ хромает. А змеиный подтверждает, что накрыли весь и сильный.
П.С. Верный признак, что официальной инфы по вышкам не будет.
ссылку на сегодняшний ролик не дадите? Не могу найти что-то

https://www.youtube.com/watch?v=OEDIzpr90C0
спасибо. Странно, но обычный заход на канал фейгина этот ролик не предлагает ....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 23:04

  alex_dvornichenko написав:Арестович морозится от вышек - говорят это не мы, курят, газ, ТБ хромает. А змеиный подтверждает, что накрыли весь и сильный.


Однако, как утверждает Гончаренко, информация о взрывах на Змеином не соответствует действительности. На самом деле удар пришелся по буровым вышкам, ранее принадлежащим "Черноморнефтегазу".

Как говорит нардеп, это усложнит оккупантам добычу газа.

"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили у "вышек Бойко". Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян", — в частности, прокомментировал Гончаренко.

https://focus.ua/voennye-novosti/519522-uslozhnit-rf-dobychu-gaza-vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-vyshkam-boyko-goncharenko
pilker
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 23:12

  pilker написав: прокомментировал Гончаренко.

Гончаренко я верю ещё меньше, Чем Арестовичу.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 23:14

Заметил сегодняшнюю новость:
https://ukranews.com/news/864091-putin- ... lukashenko
Путин впервые за 3 года собрался в гости к Лукашенко

И конфликтная ситуация РФ с Литвой https://www.svoboda.org/a/litva-prekras ... 03385.html
Недавний сьезд представителей ОДКБ https://www.odkb-csto.org/news/news_odk ... lamentov-/
РФ начала учения на Балтике: https://www.rbc.ua/rus/news/otvet-litve ... 31710.html
Шум о том, что Белоруссия готовит войска у границы с Украиной https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/1/7327190/
И непроизвольно поднимается вопрос:
7 танковая армия в Белоруссии(г.Борисов) имела ряд "предписаний на время "Ч", где к примеру выход танковой армии предусматривался в Прибалтику 900км с мест постоянной дислокации. такой финт проделывали последний раз в 1985году.
И того:
1. С Украиной граница заминирована.
2. С моря корабли, с суши - Белорусь.
3. Перешеек «Сувалкский коридор» - 100 км.
Под чьими знамёнами они пойдут?
Это один из вариантов складывающихся событий.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 20 чер, 2022 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 23:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Гончаренко я верю ещё меньше, Чем Арестовичу.
вишкі мали подвійне призначення, одного з них позбулися.
цивільних там не було, одні "товаріщі". війна......
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 23:18

  Kudrjavuy написав:Путин впервые за 3 года собрался в гости к Лукашенко


Интересно сравнить двух путиноидов , в гостях у луки и лука в гостях у пути
(когда в космопорте, путяклон распинался перед рабочим неся полную дичь)
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Если бы 2500+ самых мотивированных и профессиональных солдат с "Азовстали" были до сих пор в строю, то ситуация на фронте могла развиваться совершенно иначе. По сути тоже самое происходит в Северодонецке.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 23:36

  Kudrjavuy написав:Под чьими знамёнами они пойдут?
Это один из вариантов складывающихся событий.

Скорее всего никуда не пойдут, пока еще силы НАТО в балтийском море отдыхают. Одно дело избивать Украину ракетами с Каспийского моря, а другое тягаться с 6м флотом.
alfredhaos
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