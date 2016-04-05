alex_dvornichenko написав:Арестович морозится от вышек - говорят это не мы, курят, газ, ТБ хромает. А змеиный подтверждает, что накрыли весь и сильный. П.С. Верный признак, что официальной инфы по вышкам не будет.
ссылку на сегодняшний ролик не дадите? Не могу найти что-то
alex_dvornichenko написав:Арестович морозится от вышек - говорят это не мы, курят, газ, ТБ хромает. А змеиный подтверждает, что накрыли весь и сильный.
Однако, как утверждает Гончаренко, информация о взрывах на Змеином не соответствует действительности. На самом деле удар пришелся по буровым вышкам, ранее принадлежащим "Черноморнефтегазу".
Как говорит нардеп, это усложнит оккупантам добычу газа.
"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили у "вышек Бойко". Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян", — в частности, прокомментировал Гончаренко.
Если бы 2500+ самых мотивированных и профессиональных солдат с "Азовстали" были до сих пор в строю, то ситуация на фронте могла развиваться совершенно иначе. По сути тоже самое происходит в Северодонецке.
даже спорить не стану. ) можно выбрать на любой вкус.
Поштові голуби принесли гарну звістку.
На Зміїному с самого ранку вже 35 вибухів. Все палає. росіян залишається з кожним вибухом все менше. Новини прекрасні) t.me/oleksiihoncharenko/21713 97.0K views Jun 20 at 10:23
Наші ракетчики курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойко. Ракетний удар по вишкам трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному Морі зі сторони росіян t.me/oleksiihoncharenko/21716 163.4K views edited Jun 20 at 10:47