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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1389139013911392
Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 00:39

Интересно, сказал бы какой-то идиот русскоязычному бойцу ВСУ "'узкоязичний"?
И как бы на это среагировали?
Или этот идиот будет рассказывать, что на фронте русскоязычных нет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 00:42

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Непонятно, почему молчат.

Скоріше за все там же і цивільний персонал загинув. Навіщо відкрито брати на себе відповідальність за таке.
Якщо що, то нема чого цивільному персоналу на краденому робити. Та ще і поряд з орками, по яким завжди може прилетіли. Але брати на себе це не потрібно.

Меня больше интересует Змеиный. Был обстрел или нет.
О нефтевышке судить не берусь, может и надо было, возможно, на ней есть какое-то важное военное оборудование.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 01:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:может и надо было, возможно, на ней есть какое-то важное военное оборудование.

без надо и возможно ....
госслужбам в Киеве запретили в раб время использовать геолокацию.
нельзя и точка. Все продажние.
Goodman
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