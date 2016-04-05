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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 чер, 2022 00:39
Интересно, сказал бы какой-то идиот русскоязычному бойцу ВСУ "'узкоязичний"?
И как бы на это среагировали?
Или этот идиот будет рассказывать, что на фронте русскоязычных нет?
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ЛАД
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Додано: Вів 21 чер, 2022 00:42
Hotab написав: ЛАД написав:
Непонятно, почему молчат.
Скоріше за все там же і цивільний персонал загинув. Навіщо відкрито брати на себе відповідальність за таке.
Якщо що, то нема чого цивільному персоналу на краденому робити. Та ще і поряд з орками, по яким завжди може прилетіли. Але брати на себе це не потрібно.
Меня больше интересует Змеиный. Был обстрел или нет.
О нефтевышке судить не берусь, может и надо было, возможно, на ней есть какое-то важное военное оборудование.
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ЛАД
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Додано: Вів 21 чер, 2022 01:16
ЛАД написав:
может и надо было, возможно, на ней есть какое-то важное военное оборудование.
без надо и возможно ....
госслужбам в Киеве запретили в раб время использовать геолокацию.
нельзя и точка. Все продажние.
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Goodman
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