Скоріше за все там же і цивільний персонал загинув. Навіщо відкрито брати на себе відповідальність за таке. Якщо що, то нема чого цивільному персоналу на краденому робити. Та ще і поряд з орками, по яким завжди може прилетіли. Але брати на себе це не потрібно.
Меня больше интересует Змеиный. Был обстрел или нет. О нефтевышке судить не берусь, может и надо было, возможно, на ней есть какое-то важное военное оборудование.
Росс. маневры на Балтике не начались, а закончились.
17:19 В понедельник, 20 июня, Балтийский флот сообщил о завершении масштабных учений. Маневры проводились с 9 по 19 июня на полигонах Калининградской области и в Балтийском море, — сообщает Интерфакс. «Было привлечено до 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе, сторожевые корабли и корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также малые десантные корабли на воздушной подушке и быстроходные катера, суда материально-технического обеспечения».
Также сообщается об что в маневрах было задействовано «10 тысяч военнослужащих, около 45 самолётов и вертолётов, а также до 2 000 единиц боевой и специальной техники», — цитирует флот Интерфакс.