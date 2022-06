Додано: П'ят 24 чер, 2022 01:17

otg написав: Орки хвастаются Орки хвастаются

— Лікарю, ось уже п’ять років, як я не сплю з дружиною.— А скільки вам років?— Шістдесят п’ять.— Нічого не вдієш, вік такий.— А ось сусіду сімдесят п’ять, а каже, що він щодня займається любов’ю.— То кажіть і ви…І по дронам. А вони точно потрібні !?Ukrainian Fighter Pilots Call B.S. On Need For Gray Eagle DronesTwo Ukrainian Air Force pilots, who recently spoke with The War Zone and other media outlets, have dismissed the value of a proposed sale of U.S.-made General Atomics MQ-1C Gray Eagle armed drones to their country. They also said much-lauded Turkish-made Bayraktar TB2 unmanned aircraft have become virtually useless in the face of more robust Russian air defenses and made clear that they are more interested in any plan that gets them closer to flying more modern Western fighter jets, like American-made F-16s. Their comments appear to point to a broader debate now ongoing between frontline pilots and senior leadership over priorities when it comes to bolstering Ukraine's aerial combat capacity.ПС Переставай читати раша канали. Нічого хорошого там немає.