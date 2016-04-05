— Лікарю, ось уже п’ять років, як я не сплю з дружиною. — А скільки вам років? — Шістдесят п’ять. — Нічого не вдієш, вік такий. — А ось сусіду сімдесят п’ять, а каже, що він щодня займається любов’ю. — То кажіть і ви… І по дронам. А вони точно потрібні !? Ukrainian Fighter Pilots Call B.S. On Need For Gray Eagle Drones
Two Ukrainian Air Force pilots, who recently spoke with The War Zone and other media outlets, have dismissed the value of a proposed sale of U.S.-made General Atomics MQ-1C Gray Eagle armed drones to their country. They also said much-lauded Turkish-made Bayraktar TB2 unmanned aircraft have become virtually useless in the face of more robust Russian air defenses and made clear that they are more interested in any plan that gets them closer to flying more modern Western fighter jets, like American-made F-16s. Their comments appear to point to a broader debate now ongoing between frontline pilots and senior leadership over priorities when it comes to bolstering Ukraine's aerial combat capacity.
ЛАД написав:Це дуже не скоро. Сподіваюсь, війна закінчиться значно раніше. Дуже сильно раніше.
Увы... У России ресурсов еще очень много, многие обыватели войну как таковую еще не почуствовали. И неявно за ней стоит Китай, готовый если что подставить плечо. У нас ресурсов поменьше, но есть постоянная поддержка стран НАТО, и учитывая их потенциал, ресурс этой поддержки очень велик. Надежды, что "сойдутся посередине" тоже нет. На годы это еще в лучшем случае, скорее всего на десятилетия.
ЛАД написав:Це дуже не скоро. Сподіваюсь, війна закінчиться значно раніше. Дуже сильно раніше.
Увы... У России ресурсов еще очень много, многие обыватели войну как таковую еще не почуствовали. И неявно за ней стоит Китай, готовый если что подставить плечо. У нас ресурсов поменьше, но есть постоянная поддержка стран НАТО, и учитывая их потенциал, ресурс этой поддержки очень велик. Надежды, что "сойдутся посередине" тоже нет. На годы это еще в лучшем случае, скорее всего на десятилетия.
Возможно могу согласиться, если Вы говорите о противостоянии (и то на десятилетия вряд ли). Я говорю именно о войне. Если война продлится несколько лет (а в этом случае неизбежна эскалация, которая уже происходит), то я слабо представляю себе, что будет с Украиной.
США предоставляют дополнительные 450 миллионов долларов помощи в области безопасности, в том числе дополнительные ракетные системы большой дальности, о которых просит Украина.
Пентагон заявляет, что они включают в себя четыре дополнительных высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS), 18 прибрежных и речных патрульных катеров и тысячи единиц боеприпасов.
Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, сказал, что Вашингтон тесно сотрудничает с Киевом, чтобы определить, какие виды вооружений могут лучше всего удовлетворить их потребности в каждом пакете.
«Причина, по которой мы делаем это таким образом, заключается в том, что мы можем сохранить актуальность того, что происходит на поле боя», — сказал он в четверг.
Германия приблизилась к нормированию снабжения газом после сокращения поставок из России.
Министерство экономики Германии задействовало вторую из трех стадию плана управления запасами газа в условиях дефицита, возникшего из-за противостояния между Европейским союзом и Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину.
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Россия использует газ в качестве оружия в ответ на санкции ЕС.
В настоящее время Германия перешла ко второму этапу своего плана действий в чрезвычайных ситуациях, состоящего из трех частей. Этот план предназначен для ситуаций, когда возникают перебои или повышенный спрос на газ.
Однако власти не позволили коммунальным службам переложить растущие расходы на потребителей, хотя формально имели на это право.
otg написав:Орки хвастаются что захватили 2 цезаря и уже отвезли на уралвагонзавод что бы "раскрутить по винтикам". Возможно с этим связано что нам не дали партию "серых орлов". Печально
Пусть хоть к столетию начала ВОВ как к великому празднику жертвоприношения допилят свою легендарную Армату А заодно поставят дизель и АКП СВОЕГО производства на Патриот и Тигр Разобрать микроскоп не значит потом даже его собрать, помолчим про «да мы их наштампуИмс!!!»
prodigy написав:....... Україна працює з Німеччиною над поставками зброї в короткій і середньостроковій перспективі.
"Сподіваюся на підтримку з боку Берліна в закупівлі наступних 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі і протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною", - пояснив посол.
Також посол розповів, що дипломатам вдалося в тісній закулісній взаємодії з виробником Diehl Defence подолати політичний опір і домогтися укладення контракту на закупівлю першої такої системи вартістю 178 млн євро за рахунок уряду Німеччини.
"За це окрема подяка канцлеру Шольцу. Навіть у Бундесверу немає поки такої ППО", - додав Мельник.
Це дуже не скоро. Сподіваюсь, війна закінчиться значно раніше. Дуже сильно раніше.
И как вы себе представляете это окончание войны? Думаете, после полной оккупации бамбаса (а она неизбежна) рф остановится? А что делать с частично оккупированными Херсонской, Запорожской и Харьковской областями, так и останется?
ЛАД написав:Если война продлится несколько лет (а в этом случае неизбежна эскалация, которая уже происходит), то я слабо представляю себе, что будет с Украиной.
Если коллективный Запад посчитает целесообразным все эти годы содержать Украину материально и обеспечивать вооружением и боеприпасами - то почему и нет. Человеческие потери в сравнении скажем с первой и второй мировыми сейчас относительно невелики. Мужчин 18-60 из страны не выпускают. Зеленский вот уже заговорил о "израильской системе призыва", что означает как минимум отмену брони от призыва для студентов (насчет мобилизации женщин не уверен, но кто знает).
Сельское хозяйство кстати вполне может функционировать и в условиях войны, в районах, где не ведутся военные действия (если наладят экспортную логистику). Айти и другие аутсорсные сферы - так же.
Starikan написав:И как вы себе представляете это окончание войны? Думаете, после полной оккупации бамбаса (а она неизбежна) рф остановится? А что делать с частично оккупированными Херсонской, Запорожской и Харьковской областями, так и останется?
В этом и тупик. Рф может и согласилась бы зафиксировать такую линию разграничения, но для Украины сие неприемлемо.