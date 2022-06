Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:12

Курсантів для цього (швидка підготовка на західну техніку в умовах війни) не можна розглядати. Тільки досвідчені. Вони швидко ПЕРЕ-навчаться. А курсант ще не навчений зовсім.

а где ты их возьмешь, опытных, когда у нас по сути и те что были, летали раз в пять меньше положенного. И сколько там летало?? Полк? Две эскадрильи?? Сколько из них выжило?

Two Ukrainian Air Force pilots, who recently spoke with The War Zone and other media outlets, have dismissed the value of a proposed sale of U.S.-made General Atomics MQ-1C Gray Eagle armed drones to their country. They also said much-lauded Turkish-made Bayraktar TB2 unmanned aircraft have become virtually useless in the face of more robust Russian air defenses and made clear that they are more interested in any plan that gets them closer to flying more modern Western fighter jets, like American-made F-16s. Their comments appear to point to a broader debate now ongoing between frontline pilots and senior leadership over priorities when it comes to bolstering Ukraine's aerial combat capacity.Juice and Moonfish called for the establishment of a training program to at least start preparing Ukrainian pilots to fly some type of more modern Western fighter aircraft. Moonfish highlighted how the, despite efforts to get additional Soviet-era jets in the country flying again. This is something Juice has pointed out to The War Zone in the past, as well.