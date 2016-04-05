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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14271428142914301431>
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:41

  Tegularius написав:
  Starikan написав:И как вы себе представляете это окончание войны? Думаете, после полной оккупации бамбаса (а она неизбежна) рф остановится? А что делать с частично оккупированными Херсонской, Запорожской и Харьковской областями, так и останется?


В этом и тупик. Рф может и согласилась бы зафиксировать такую линию разграничения, но для Украины сие неприемлемо.

Найближчими тижнями наступ військ росії на Донбасі, ймовірно, призупиниться, незалежно від того, чи вдасться їм захопити район Сєвєродонецька та Лисичанська.

Про це йдеться в оцінці ситуації на сході України американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 23 червня.

Припинення наступу, найімовірніше, дозволить ЗСУ розпочати «обережні контрнаступи», йдеться у висновках ISW.

«Ідеологічна зацикленість кремля на захопленні Сєвєродонецька, як і облога «Азовсталі», вочевидь остаточно підірве можливості росії в просуванні в Україні», – вважають експерти інституту.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:47

  Zebra написав:
  ЛАД написав:Сподіваюсь, війна закінчиться значно раніше. Дуже сильно раніше.

Слідкуйте за тим, що говорить Путін і будете мати прогноз на роки вперед доки він не здохне. Навіть якщо війна закінчиться припиненням вогню, або мінськом-3, а це іпло буде далі казати, що Україна все ще користується територіями, що нібито належать орді - готуйтесь до нової війни.

Вони послідовно закреслюють пункти зі своєї майнкампф. Не вийшло захопити Крим при Кучмі - захопили при януковичу, не вийшла новоросія при Порошеко - намагаються взяти при Зеленському. Не вийшло захопити
Київ при Зеленському, будуть намагатись при наступному.
Поки фюрер не здохне, він буде виконувати свою божевільну програму.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:53

  edvardd написав:...и да, у нас маневренная оборона, свою роль Северодонецк выполнил...

какой-то новояз.
Я как-то привык к трем статусам: наступаем, стоим, отступаем.
маневры - это шо??
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Поки фюрер не здохне, він буде виконувати свою божевільну програму.

спіраль йде по спадаючій.
санкційний тиск теж давить.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:01

  detroytred написав:..
Ви вважаєте, що з боку супротивника будуть суцільні аси?!))

Буде техніка, буде швидке навчання, буде результат...

авиация уже не начала 20го века. Выше скорости, сложнее управление, обслуживание и прочее. У русских однозначно в воздухе преимущество. И пилоты, да, опытные. По слухам с той стороны, лейтенантов не пускают. Та это даже по пленным и сбитым видно.
У нас таких нет, потому что авиация почти не летала с середины 90-х.
И кстати, кто сказал что нам дадут ту авиацию? Пока это только законопроект, поданный одним конгресменом.
Лучше бы дали ПВО.
Кстати, та немецкая вундервафля что осенью поставят - страшная штука
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:04

  Hotab написав:..
Курсантів для цього (швидка підготовка на західну техніку в умовах війни) не можна розглядати. Тільки досвідчені. Вони швидко ПЕРЕ-навчаться. А курсант ще не навчений зовсім.

а где ты их возьмешь, опытных, когда у нас по сути и те что были, летали раз в пять меньше положенного. И сколько там летало?? Полк? Две эскадрильи?? Сколько из них выжило?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:07

  alex_dvornichenko написав:
  Hotab написав:З.Ы. У слову, Цезарь не является секретным оружием. Никакой проблемы его купить через третьи страны и разобрать не было и ранее.

Они много чего уже наворовали, а делать не могут, потому что технологическая отсталость не позволяет.

технологическая отсталость сыпется каждый день в виде Калибров и Искандеров.
Недооценка противника хуже трусости
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:У русских однозначно в воздухе преимущество. И пилоты, да, опытные. По слухам с той стороны, лейтенантов не пускают. Та это даже по пленным и сбитым видно.

Розвідка Британії вважає, що Росія використовує пілотів-найманців "Вагнера", оскільки має нестачу належно підготованого особового складу та бойові втрати.
Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії 24 червня, повідомляє "Європейська правда".
Розвідка нагадала, що ЗСУ захопили пілота збитого 17 червня російського штурмовика Су-25, який виявився найманеце групи "Вагнера".
Розвідка вважає, що використання відставних співробітників, які зараз працюють за контрактом з групою "Вагнера", вказує на те, що російські ВПС, ймовірно, щосили намагаються підтримати вторгнення в Україну з достатньою кількістю екіпажів.
"Ймовірно, це пов'язано із поєднанням недостатньої кількості належним чином підготовленого особового складу в Росії та її бойових втрат", - йдеться в огляді.
Повідомляється, що під час виконання своїх місій російський пілот використовував комерційні пристрої GPS, а не російське військове навігаційне обладнання.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:12

  sequence написав:
  Hotab написав:..
Курсантів для цього (швидка підготовка на західну техніку в умовах війни) не можна розглядати. Тільки досвідчені. Вони швидко ПЕРЕ-навчаться. А курсант ще не навчений зовсім.

а где ты их возьмешь, опытных, когда у нас по сути и те что были, летали раз в пять меньше положенного. И сколько там летало?? Полк? Две эскадрильи?? Сколько из них выжило?

Не видумуйте. Починаючи з 2014 року літали всі і багато. Курсанти Харкова на 4-му і 5 курсі курсі вже в частинах на бойових літали. На них і випускалися.
Це ви зараз щось прооашистське трансльонули.

  sequence написав:У нас таких нет, потому что авиация почти не летала с середины 90-х.

Наркоман_что_ле...


У нас навіть останні роки пачки підготовлених пілотів звільнялись і йшли хто в комерцію,хто в найми в Африку (по спеціальності).
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 24 чер, 2022 08:18, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:12

  sequence написав:
  Hotab написав:..
Курсантів для цього (швидка підготовка на західну техніку в умовах війни) не можна розглядати. Тільки досвідчені. Вони швидко ПЕРЕ-навчаться. А курсант ще не навчений зовсім.

а где ты их возьмешь, опытных, когда у нас по сути и те что были, летали раз в пять меньше положенного. И сколько там летало?? Полк? Две эскадрильи?? Сколько из них выжило?

Two Ukrainian Air Force pilots, who recently spoke with The War Zone and other media outlets, have dismissed the value of a proposed sale of U.S.-made General Atomics MQ-1C Gray Eagle armed drones to their country. They also said much-lauded Turkish-made Bayraktar TB2 unmanned aircraft have become virtually useless in the face of more robust Russian air defenses and made clear that they are more interested in any plan that gets them closer to flying more modern Western fighter jets, like American-made F-16s. Their comments appear to point to a broader debate now ongoing between frontline pilots and senior leadership over priorities when it comes to bolstering Ukraine's aerial combat capacity.

Juice and Moonfish called for the establishment of a training program to at least start preparing Ukrainian pilots to fly some type of more modern Western fighter aircraft. Moonfish highlighted how the Ukrainain Air Force still has more pilots currently than aircraft, despite efforts to get additional Soviet-era jets in the country flying again. This is something Juice has pointed out to The War Zone in the past, as well.

https://www.thedrive.com/the-war-zone/u ... gle-drones
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