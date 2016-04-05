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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:17
Ukrainian написав:
..
Розвідка Британії вважає, що Росія використовує пілотів-найманців "Вагнера", оскільки має нестачу належно підготованого особового складу та бойові втрати...
Тут не в том прикол. К вагнеровцам идут люди, которые по разным причинам ушли (уволены) с армии, но имеют приличный опыт.
Гуглите Канамат Боташев. Это был реальный ас.
Мой папа его молодым знал, в одном округе служили.
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:19
sequence написав:
Тут не в том прикол.
Прикол в тому, що якщо "в расєє льотчики падгатовлєни лучше, в атлічіі ат наших", то навіщо державну дорогу техніку давати в руки найманців?? Повно ж державних, готових, з медкомісію.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 24 чер, 2022 08:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:20
Ukrainian написав:
Two Ukrainian Air Force pilots, who recently spoke with The War Zone and other media outlets, have dismissed the value of a proposed sale of U.S.-made General Atomics MQ-1C Gray Eagle armed drones to their country. They also said much-lauded Turkish-made Bayraktar TB2 unmanned aircraft have become virtually useless in the face of more robust Russian air defenses and made clear that they are more interested in any plan that gets them closer to flying more modern Western fighter jets, like American-made F-16s. Their comments appear to point to a broader debate now ongoing between frontline pilots and senior leadership over priorities when it comes to bolstering Ukraine's aerial combat capacity.
Juice and Moonfish called for the establishment of a training program to at least start preparing Ukrainian pilots to fly some type of more modern Western fighter aircraft. Moonfish highlighted how the Ukrainain Air Force still has more pilots currently than aircraft, despite efforts to get additional Soviet-era jets in the country flying
и шо?? Ниачем. Понятно только что есть пилоты, а самолетов нет. Сколько тех пилотов, какой стаж, налет, хз
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:21
sequence написав:
Сколько тех пилотов, какой стаж, налет, хз
Хто вам розказав, що їх нема , мало і малий наліт?? Рашатудей?
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Hotab
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:23
Hotab написав: sequence написав:
Тут не в том прикол.
Прикол в тому, що якщо "в расєє льотчики падгатовлєни лучше, в атлічіі ат наших", то навіщо державну дорогу техніку давати в руки найманців
?? Повно ж державних, готових, з медкомісію.
снова не угадали. Летают на старье. Строевые Су-25 переоборудовали в СМ3, вагнеровцы летают на старых. Вы же вроде с авиации, могли бы знать.
ну и да, вагнеровцы, это как у нас Азов - мотивированные и обученные
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:24
Zebra написав:
Это пока не подтвержденная информация - французкий политик твитнул и ему русня поддакнула.
Вы мало почитали. Там уже на уралвагонзаводе говорят "спасибо Макрону, мы посмотрели, но наша "мста" лучше". Возможно из пропагандонских побуждений. Наши пока молчат. Не опровергают и не подтверждают.
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otg
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:25
sequence написав: Ukrainian написав:
Two Ukrainian Air Force pilots, who recently spoke with The War Zone and other media outlets, have dismissed the value of a proposed sale of U.S.-made General Atomics MQ-1C Gray Eagle armed drones to their country. They also said much-lauded Turkish-made Bayraktar TB2 unmanned aircraft have become virtually useless in the face of more robust Russian air defenses and made clear that they are more interested in any plan that gets them closer to flying more modern Western fighter jets, like American-made F-16s. Their comments appear to point to a broader debate now ongoing between frontline pilots and senior leadership over priorities when it comes to bolstering Ukraine's aerial combat capacity.
Juice and Moonfish called for the establishment of a training program to at least start preparing Ukrainian pilots to fly some type of more modern Western fighter aircraft. Moonfish highlighted how the Ukrainain Air Force still has more pilots currently than aircraft, despite efforts to get additional Soviet-era jets in the country flying
и шо?? Ниачем. Понятно только что есть пилоты, а самолетов нет. Сколько тех пилотов, какой стаж, налет, хз
Operational security (OPSEC) is a security and risk management process that prevents sensitive information from getting into the wrong hands.
Давай напиши скільки в раші пілотів який стаж нальот? А ми почитаєм.
Скільки в рашки літаків в якому технічному стані
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:28
otg написав: Zebra написав:
Это пока не подтвержденная информация - французкий политик твитнул и ему русня поддакнула.
Вы мало почитали. Там уже на уралвагонзаводе говорят "спасибо Макрону, мы посмотрели, но наша "мста" лучше". Возможно из пропагандонских побуждений. Наши пока молчат. Не опровергают и не подтверждают.
Скинь фотки і відео. Без фото та відео це туфта.
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:32
Hotab написав: sequence написав:
Сколько тех пилотов, какой стаж, налет, хз
Хто вам розказав, що їх нема , мало і малий наліт?? Рашатудей?
не смотрю и даже не знаю где искать и что там смотреть на том "тудэе". Зато я прожил в военных городках и в Василькове, и четко понимаю, что летать надо больше. Раз в пять
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:33
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