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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1428142914301431
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:34

Шось пішло не так...

Сегодня утром в рф под Рязанью в поле разбился военный Ил-76: есть раненые и погибшие.
21 июня на границе с Украиной в Ростовской области разбился штурмовик Су-25, пилот погиб.
https://novosti-n.org/news/V-RF-razbyls ... hye-244887
Востаннє редагувалось fler в П'ят 24 чер, 2022 08:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:Зато я прожил в военных городках и в Василькове, и четко понимаю,

В яких роках "прожил" і як зрозумів, скільки літають зараз (2014-2022 рік) льотчики?

  sequence написав:Летают на старье. Строевые Су-25 переоборудовали в СМ3, вагнеровцы летают на старых

Це старйо не перестало коштувати дурних грошей. Воно успішно продається в країни третього світу.
Я ще раз запитую: якщо є державні , оновлені літаки, якщо є стройові пілоти, ,кі , по вашим словам, відмінно підготовлені, навіщо найманці на "старих" літаках?

Я вам трохи допоможу:
1. Або стройові льотчики не такі вже і підготовлені.
2. Або стройові льотчики не хочуть (бояться) літати.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 24 чер, 2022 08:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:53

Игорь Алексеевич

Вони 3% Луганської області вже місяць беруть, Лисичанськ можуть і не взяти, якщо видохнуться. Хоча я не думав, що вони і Сєвєродонецьк візмуть.
При такій високій інтенсивності обстрилів, артилерії надовго не вистачить.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:01

  sequence написав:
  Ukrainian написав:..
Розвідка Британії вважає, що Росія використовує пілотів-найманців "Вагнера", оскільки має нестачу належно підготованого особового складу та бойові втрати...

Тут не в том прикол. К вагнеровцам идут люди, которые по разным причинам ушли (уволены) с армии, но имеют приличный опыт.
Гуглите Канамат Боташев. Это был реальный ас.
Мой папа его молодым знал, в одном округе служили.


отправьте товарища принять холодный душ (и остыть в баньке на пару дней),
он просто пачками штампует зраду на всех ветках , достал
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab
короче, я за армию беспилотников разного класса и мощное ПВО, типа IRIS
Если импортные самолеты, то с отставными импортными летчиками и техниками.
Вот моя позиция
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:07

  prodigy написав:.. достал
ОК, оставляю вас
sequence
 
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